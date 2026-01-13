Live
A Liverpool 4-1-es győzelemmel jutott tovább az FA-kupában. A Barnsley elleni mérkőzés főszereplője Szoboszlai Dominik lett, aki bombagólt lőtt, majd nagyot hibázott. A brit sajtó a magyar játékos megmozdulásától hangos, azonban a csapattársa, Cody Gakpo is olyat tett, amivel sikerült magára vonnia a figyelmet.

A Liverpool magabiztosan győzött a harmadosztályú Barnsley ellen, azonban a mérkőzés a könnyed siker ellenére bőven szolgáltatott beszédtémát. Szoboszlai Dominik bombagóllal szerzett vezetést, majd az első félidő végén egy furcsa hibát vétett, amiből gólt kapott a csapata. A magyar játékos megmozdulása heves reakciókat váltott ki a szurkolókból és a szakértőkből, pedig nem ő volt az egyetlen, aki egy tőle szokatlan dologgal hívta fel magára a figyelmet. A holland válogatott Cody Gakpo is olyat tett, amit ritkán látni futballmeccsen.

Cody Gakpo elhagyta az egyik cipőjét, ám ez láthatóan nem zavarta
Fotó: PETER POWELL / AFP

Cody Gakpo fél cipőben – internetes mémmé vált a Liverpool sztárja

A holland támadó jobb lábáról egy levegőben vívott párbajt követően leesett a futballcipő. A játék azonban nem állt meg, a Liverpool támadást indított a Barnsley kapuja felé. 

Gakpo nem vesztegette az időt, egyik kezével megragadta a cipőjét, és sprintelni kezdett a pályán, hogy részt vegyen az akcióban. 

A szurkolók elképedve nézték a jelenetet. Jobb lábbelije hiányában Gakpo gyorsan előretört a labdával, több métert haladt vele, majd a cipő nélküli lábával passzolt a csapattársának. Ezt követően az üres területre mozgott be, majd bosszankodva nyugtázta, hogy nem kapott újabb átadást – miközben az egyik cipőjét még mindig a kezében szorongatta.

Gakpo megmozdulásából azonnal mém lett, 

a közösségi oldalakon futótűzként kezdett el terjedni a megmosolyogtató jelenet

„Gakpo ellopott egy cipőt?” – jegyezte meg humorosan egy kommentelő.

„Megvan az ellenszer, így lehet megakadályozni, hogy jobb lábbal kapura lőjön” – tette hozzá egy Barnsley-drukker. 

„Én ezért az amatőr ligában sárga lapot kapnék” – jegyezte meg egy másik hozzászóló.

A Liverpool legközelebb szombat délután 16 órától lép pályára. Arne Slot együttese a tabella 19. helyén álló Burnley csapatát fogadja az Anfield Roadon. 

