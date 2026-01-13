Az al-Nasszr remekül kezdte az idényt, azonban az utóbbi hetekben hullámvölgybe került, sorozatban háromszor is kikapott a szaúdi bajnokságban. Cristiano Ronaldo klubja legutóbb a másik rijádi csapattól, a nagy rivális al-Hilal együttesétől szenvedett vereséget, ezzel távolabb került attól, hogy az idény végén megnyerje a bajnokságot.

Cristiano Ronaldo gólt szerzett, ám a meccs végén mégsem örülhetett

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Az első félidő végén még minden csodás volt Ronaldóék számára, az al-Nasszr az ötszörös aranylabdás találatával 1-0-ra vezetett, ám az ellenfél a második félidőben fordítani tudott, végül 3-1-re nyert.

Cristiano Ronaldo mosolyogva reagált csapata vereségére

Az al-Hilal az 57. percben 11-esből szépített, majd nem sokkal később emberelőnybe került. A bajnokság éllovasa a hajrában újabb gólt szerzett a 10 emberrel küzdő rijádi csapat ellen, Ronaldót két perccel később pedig le is cserélte az edzője. A végeredményt a portugál klasszis honfitársa és válogatottbeli csapattársa, Rúben Neves állította be, ismét 11-esből.

A hosszabbításban esett találatot Ronaldo már a kispadról láthatta, majd a kamerák elkapták, amint furcsa kézmozdulatot tett, miközben mosolygott.

Az interneten egyből elkezdődött a találgatás, hogy vajon mire utalhatott Ronaldo ezzel a mozdulattal. A portugál A Bola azt pedzegette, hogy lopásra, csalásra utalható gesztust tehetett a 40 éves sztárcsatár, a közösségi oldalakon pedig olyan elmélet látott napvilágot, miszerint a portugál klasszis az öt Bajnokok Ligája-győzelmét mutogatta az őt filmező lesifotósoknak.

A szaúdi ligában az éllovas al-Hilal a győzelmének köszönhetően immár hét ponttal vezet az al-Nasszr előtt, Ronaldóék egyre távolabb kerülnek a bajnoki címtől.

