Egyre távolabb kerül az al-Nasszr csapata a szaúdi focibajnokság megnyerésétől. Cristiano Ronaldo klubja megint kikapott, és a portugál sztár a kispadról nézte végig, amint az ellenfél játékosa beállította a 3-1-es végeredményt.

Az al-Nasszr remekül kezdte az idényt, azonban az utóbbi hetekben hullámvölgybe került, sorozatban háromszor is kikapott a szaúdi bajnokságban. Cristiano Ronaldo klubja legutóbb a másik rijádi csapattól, a nagy rivális al-Hilal együttesétől szenvedett vereséget, ezzel távolabb került attól, hogy az idény végén megnyerje a bajnokságot.

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 12: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates after scoring a goal during the Saudi Pro League match between Al Hilal and Al Nassr at Al Mamlakah Arena Stadium in Riyadh, Saudi Arabia, on January 12, 2026. Mohammed Saad / Anadolu (Photo by Mohammed Saad / Anadolu via AFP)
Cristiano Ronaldo gólt szerzett, ám a meccs végén mégsem örülhetett
Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Az első félidő végén még minden csodás volt Ronaldóék számára, az al-Nasszr az ötszörös aranylabdás találatával 1-0-ra vezetett, ám az ellenfél a második félidőben fordítani tudott, végül 3-1-re nyert.

Cristiano Ronaldo mosolyogva reagált csapata vereségére

Az al-Hilal az 57. percben 11-esből szépített, majd nem sokkal később emberelőnybe került. A bajnokság éllovasa a hajrában újabb gólt szerzett a 10 emberrel küzdő rijádi csapat ellen, Ronaldót két perccel később pedig le is cserélte az edzője. A végeredményt a portugál klasszis honfitársa és válogatottbeli csapattársa, Rúben Neves állította be, ismét 11-esből. 

A hosszabbításban esett találatot Ronaldo már a kispadról láthatta, majd a kamerák elkapták, amint furcsa kézmozdulatot tett, miközben mosolygott. 

Az interneten egyből elkezdődött a találgatás, hogy vajon mire utalhatott Ronaldo ezzel a mozdulattal. A portugál A Bola azt pedzegette, hogy lopásra, csalásra utalható gesztust tehetett a 40 éves sztárcsatár, a közösségi oldalakon pedig olyan elmélet látott napvilágot, miszerint a portugál klasszis az öt Bajnokok Ligája-győzelmét mutogatta az őt filmező lesifotósoknak.

A szaúdi ligában az éllovas al-Hilal a győzelmének köszönhetően immár hét ponttal vezet az al-Nasszr előtt, Ronaldóék egyre távolabb kerülnek a bajnoki címtől.

