A hatodik ligában szereplő Macclesfield FC házigazdaként 2-1-re legyőzte a címvédő Crystal Palace-t az angol labdarúgó FA-kupa harmadik fordulójában, szombaton, ezzel a legjobb 32 közé jutott.

A hazai csapatot Wayne Rooney öccse, John Rooney irányítja, akinek a mostani az első idénye vezetőedzőként. Ligarendszeren kívüli csapat legutóbb 117 évvel ezelőtt búcsúztatta a címvédőt, az 1908/09-es szezonban éppen a Crystal Palace győzte le a Wolverhampton Wandererst az első fordulóban. Legutóbb – 2018-ban – az Arsenal esett ki címvédőként a harmadik körben.

Macclesfield players celebrate their first goal by Macclesfield's English midfielder #06 Paul Dawson (2nd L) during the English FA Cup third round football match between Macclesfield Town and Crystal Palace at Leasing.com Stadium, Moss Rose in Macclesfield, northern England on January 10, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Csodát tett az FA-kupában a Macclesfield a Crystal Palace ellen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kiesett a Crystal Palace, csodát tett a Macclesfield

A szombati győzelem a Macclesfield FC figyelemre méltó felemelkedésének legújabb fejezete, a klub ugyanis öt évvel ezelőtt több mint 500 ezer font adósságot halmozott fel, ezért kizárták a bajnokságból. Egy hónappal később Robert Smethurst helyi üzletember megvásárolta az egyesületet, majd a csapat a 2021/22-es idényben elindult a kilencedik osztályban, és azóta négy szezon alatt háromszor jutott fel – hívta fel rá a figyelmet az MTI.

Decemberben egy tragédia árnyékolta be a csapat életét, ugyanis a 21 éves csatár, Ethan McLeod autóbalesetben elhunyt, miközben hazafelé tartott egy idegenbeli mérkőzésről.

