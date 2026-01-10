A hazai csapatot Wayne Rooney öccse, John Rooney irányítja, akinek a mostani az első idénye vezetőedzőként. Ligarendszeren kívüli csapat legutóbb 117 évvel ezelőtt búcsúztatta a címvédőt, az 1908/09-es szezonban éppen a Crystal Palace győzte le a Wolverhampton Wandererst az első fordulóban. Legutóbb – 2018-ban – az Arsenal esett ki címvédőként a harmadik körben.

Csodát tett az FA-kupában a Macclesfield a Crystal Palace ellen

Kiesett a Crystal Palace, csodát tett a Macclesfield

A szombati győzelem a Macclesfield FC figyelemre méltó felemelkedésének legújabb fejezete, a klub ugyanis öt évvel ezelőtt több mint 500 ezer font adósságot halmozott fel, ezért kizárták a bajnokságból. Egy hónappal később Robert Smethurst helyi üzletember megvásárolta az egyesületet, majd a csapat a 2021/22-es idényben elindult a kilencedik osztályban, és azóta négy szezon alatt háromszor jutott fel – hívta fel rá a figyelmet az MTI.

THE GREATEST FA CUP SHOCK EVER? 🏆



Macclesfield, 117 league places below Crystal Palace, have done it!!! pic.twitter.com/rub2XtnZxZ — BBC Sport (@BBCSport) January 10, 2026

Decemberben egy tragédia árnyékolta be a csapat életét, ugyanis a 21 éves csatár, Ethan McLeod autóbalesetben elhunyt, miközben hazafelé tartott egy idegenbeli mérkőzésről.

