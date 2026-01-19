A Magyar Labdarúgó Szövetség ma, vagyis január 19-én ünnepli fennállása 125. évfordulóját. A hétfői ünnepség után az MLSZ-t 2010 óta irányító Csányi Sándor emlékeztetett rá, hogy mitől volt különleges a szervezet indulása.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

„Olyan szempontból unikális volt ez a szövetség, hogy a korábbiak valamilyen nagyobb szervezeten, tehát az olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség a kezdetektől fogva önálló volt, fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák” – mondta.

Csányi Sándor ígéretet tett a vb-szereplésről

A saját elnöki szerepvállalására, illetve a kiemelkedő és szomorú történésekre vonatkozó kérdésre azzal kezdte a reagálását, hogy az eltelt idő több mint tíz százalékát ő töltötte az elnöki pozícióban.

„Nyilván vannak nagyon szomorú, meg nagyon jó napok” – mondta, és kiemelte, hogy a válogatott egymás után háromszor kijutott az Európa-bajnokságra, s az első alkalommal 44 év elteltével sikerült ez neki. - „Nagyon nagy eredménynek tartom az angolok ellen elért 4-0-s győzelmet, ami több, mint Puskásék 6-3-as győzelme, mármint különbségben” – utalt a Nemzetek Ligája A divíziójában 2022 júniusában idegenben aratott diadalra. A legszomorúbbnak Csányi Sándor azt nevezte, hogy nem vehet részt a válogatott a jövő évi világbajnokságon.

Mert azt gondolom, megalapozottan reménykedhettünk abban, hogy legalább a playoffba bejutunk. De rajtunk múlott az is, hogy nem csoportelsőként végeztünk, hiszen három meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár az első helyen is zárjuk ezt a csoportot. De ehelyett itthon maradtunk. Négy év múlva ott leszünk

– ígérte az MTI beszámolója szerint.

Arra a felvetésre, hogy rövid időn belül a negyedik magyar játékos juthat el a Premier League-be, és ez vajon mit árul el a hazai bajnokság színvonaláról, azt mondta, szerinte nemcsak az NB I, hanem az NB II is erősödött.

„Erősebb csapatok és jobb meccsek vannak, sokkal több fiatal van a pályán. Nemcsak számban több, hanem azt hiszem, tehetségben is többen vannak és jobb felkészültséggel bírnak, mint korábban. Ennek lehet az eredménye, hogy egyre többen jutnak ki a topbajnokságokba. Remélem, hogy ez a tendencia folytatódik. Jó lenne, ha a magyar válogatottban legalább hét-nyolc olyan játékos játszana, aki topligában futballozik” – tette hozzá.