A Magyar Labdarúgó Szövetség ma, vagyis január 19-én ünnepli fennállása 125. évfordulóját. A hétfői ünnepség után az MLSZ-t 2010 óta irányító Csányi Sándor emlékeztetett rá, hogy mitől volt különleges a szervezet indulása.
„Olyan szempontból unikális volt ez a szövetség, hogy a korábbiak valamilyen nagyobb szervezeten, tehát az olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség a kezdetektől fogva önálló volt, fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák” – mondta.
Csányi Sándor ígéretet tett a vb-szereplésről
A saját elnöki szerepvállalására, illetve a kiemelkedő és szomorú történésekre vonatkozó kérdésre azzal kezdte a reagálását, hogy az eltelt idő több mint tíz százalékát ő töltötte az elnöki pozícióban.
„Nyilván vannak nagyon szomorú, meg nagyon jó napok” – mondta, és kiemelte, hogy a válogatott egymás után háromszor kijutott az Európa-bajnokságra, s az első alkalommal 44 év elteltével sikerült ez neki. - „Nagyon nagy eredménynek tartom az angolok ellen elért 4-0-s győzelmet, ami több, mint Puskásék 6-3-as győzelme, mármint különbségben” – utalt a Nemzetek Ligája A divíziójában 2022 júniusában idegenben aratott diadalra. A legszomorúbbnak Csányi Sándor azt nevezte, hogy nem vehet részt a válogatott a jövő évi világbajnokságon.
Mert azt gondolom, megalapozottan reménykedhettünk abban, hogy legalább a playoffba bejutunk. De rajtunk múlott az is, hogy nem csoportelsőként végeztünk, hiszen három meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár az első helyen is zárjuk ezt a csoportot. De ehelyett itthon maradtunk. Négy év múlva ott leszünk
– ígérte az MTI beszámolója szerint.
Arra a felvetésre, hogy rövid időn belül a negyedik magyar játékos juthat el a Premier League-be, és ez vajon mit árul el a hazai bajnokság színvonaláról, azt mondta, szerinte nemcsak az NB I, hanem az NB II is erősödött.
„Erősebb csapatok és jobb meccsek vannak, sokkal több fiatal van a pályán. Nemcsak számban több, hanem azt hiszem, tehetségben is többen vannak és jobb felkészültséggel bírnak, mint korábban. Ennek lehet az eredménye, hogy egyre többen jutnak ki a topbajnokságokba. Remélem, hogy ez a tendencia folytatódik. Jó lenne, ha a magyar válogatottban legalább hét-nyolc olyan játékos játszana, aki topligában futballozik” – tette hozzá.
Lőw Zsolt örül a magyar játékosok és az Újpest sikerének
Lőw Zsolt az évforduló kapcsán úgy fogalmazott, "pici ország vagyunk, de mégis rengeteg olyan apró momentum van a történelmünkben, amire borzasztóan büszkék lehetünk".
„Én meg még büszkébb vagyok rá, hogy mind labdarúgóként, mind szakemberként, edzőként és most már az MLSZ alelnökeként részt vehetek egy ilyen megtisztelő eseményen” – mondta. A korábbi válogatott labdarúgó, aki másodedzőként többek között tevékenykedett a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is, emlékeztetett rá, hogy az ő idejében vele együtt többen eljutottak külföldi klubokba - Lisztes Krisztián, Dárdai Pál, Fehér Csaba és Király Gábor nevét említette -, és hangsúlyozta: „ideje volt már, hogy újra legyen egy nagy transzferünk".
A magyar válogatottnak abszolút érdeke, hogy minél több magyar játékos külföldön, erős bajnokságokban szerepeljen
– szögezte le. Korábbi hazai klubját illetően azt mondta, örül, hogy változások indultak el Újpesten is, mert az volt a tapasztalat, hogy e tekintetben egy kicsit lemaradt több más klubhoz képest.
„Örülök a tulajdonosváltásnak, és annak, hogy elkezdték feltölteni a szakmai stábot, olyan szakemberek kerültek Újpestre, mint Dárdai Pál, Szélesi Zoltán vagy Balajcza Szabolcs. Nagyon bízom benne, hogy ez a nagyon gyors és jó ütemű fejlődés hatással lesz előbb-utóbb a csapat játékára és szereplésére” – mondta, majd úgy folytatta, nagyon reméli, hogy két év múlva megfelelő ellenfele és konkurense tud lenni az Újpest a Ferencvárosnak, és két-három év múlva el tud majd adni egy játékost hasonló áron, mint legnagyobb riválisa.
- Kapcsolódó cikkek: