A labdarúgó Fizz Liga őszi szezonját nyolcadik helyen záró Újpestnél új szelek újnak. A IV. kerületi klub decemberben kinevezte sportigazgatónak Dárdai Pált, a Berlinből hazatérő szakember pedig régi barátját, Szélesi Zoltánt kérte fel edzőnek a csapat élére.

A sportigazgató Dárdai Pál munkáját Egressy Gábor segíti majd tanácsadóként

Fotó: Víg Johanna/ujpestfc.hu

A korábbi 28-szoros válogatott védő 2024 márciusától a magyar U21-es válogatott szövetségi edzőjeként dolgozott, múlt hét kedden viszont elfoglalta az Újpest vezetőedzői posztját.

Dárdai Pálnak nem kellett győzködnie

„Úgy fogalmaznék, hogy az MLSZ-től átjöttem az Újpesthez, és csak köszönettel tartozom a szövetségnek, egyszer majd a jövőben szívesen visszatérnék” – mondta az M4 Sportnak a 44 éves szakember, aki játékosként két időszakban összesen kilenc idényen keresztül futballozott az Újpestben.

Az érzéseim kristálytiszták, a lila szín mindig is itt virított a ruhámon, sőt a szívemben is”

– fogalmazott, majd hozzátette, Dárdai Pállal több mint húszéves a barátságuk, így a sportigazgatónak nem is kellett meggyőznie, hogy elvállalja a csapat irányítását.

A biztos tulajdonosi háttér, a sportigazgató hívószava és az újpesti lehetőség együtt olyan szerencsés csillagállás, amelyet ki kellett használnom”

– mondta Szélesi, aki hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a szakmai stábban további egykori újpesti kötődésű játékosok is helyet kaptak, Balajcza Szabolcs kapusedzőként, Egressy Gábor pedig a sportigazgató tanácsadójaként.

Szélesi Zoltán az Újpest új edzője

Fotó: Víg Johanna/ujpestfc.hu

„Mindannyian tisztában vagyunk az elvárással, játékos és vezető egyaránt. A kiindulási alap megvan, innentől kezdve a szakmai stáb és a játékosok teljesítményén múlik, hogy a klub hasznára legyünk” – zárta a szakember.

Az Újpest az őszi szezont követően a nyolcadik helyen áll a bajnokságban, a két és fél hét múlva esedékes első "tavaszi" fordulóban pedig Nyíregyházán lép pályára.