A tájékoztatás szerint az elmúlt hónapokban megkötött részvény-adásvételi megállapodásokat, valamint a jegyzett tőke emelését követően a Stott Capital Hungary Kft. megszerezte az irányító többségi tulajdonrészt a debreceni labdarúgóklubot működtető gazdasági társaságban.

Dzsudzsák Balázs és a Debrecen új tulajdonossal fordulhat rá az NB I-es tavaszi idényre

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Tulajdonosi átrendeződés Debrecenben

A DVSC közlése alapján a tranzakció egy hosszabb folyamat lezárása volt. A klub hangsúlyozta: a tulajdonosváltás ellenére a működésben nem várható azonnali, radikális változás, a mindennapi munka a megszokott rendben folytatódik tovább.

A Debreceni VSC az elmúlt két évtized egyik legsikeresebb magyar klubja: a Loki hétszer nyerte meg az NB I-et, rendszeres szereplője volt a nemzetközi kupasorozatoknak, és stabil, országosan is kiemelkedő szurkolói bázissal rendelkezik.

Változás az igazgatóságban is

Az új tulajdonosi struktúra részeként a DVSC Futball Zrt. Igazgatósága hét főre bővült, a tagokat kétéves időtartamra nevezték ki. Az igazgatóság jelenlegi összetétele a következő: Mark Stott (elnök), Simon Wilson, Jonathan Vaughan, Gavin Bailey, Dr. Bács Zoltán, Szabó Miklós és Ticz Balázs.

Hosszú távú gondolkodás, debreceni fókusz

A befektetéssel kapcsolatban Jonathan Vaughan a Stott Capital képviseletében hangsúlyozta: a Debreceni VSC-t nagy múltú klubként tartják számon, amelyben komoly fejlődési potenciált látnak a magyar és az európai labdarúgás tekintetében is. Kiemelte, hogy

az új tulajdonosi kör tiszteletben tartja a klub hagyományait, és hosszú távú szemlélettel kívánja segíteni a DVSC további építését.

A tervek között szerepel a stabil működés megőrzése, az utánpótlás-nevelés erősítése, valamint az infrastrukturális fejlesztések előkészítése, mindez szoros együttműködésben a klub jelenlegi vezetésével.

Nemzetközi tapasztalat a háttérben

A DVSC közleménye kitért arra is, hogy a Stott Capital Mark Stott családi érdekeltsége, amely hosszú távú üzleti szerepvállalásokat folytat több területen.

Sportportfóliójába tartozik az angliai Stockport County Football Club, a The Pro Football Academy, valamint az F2, a futballra épülő médiaplatform, amely világszerte több tízmillió követőt ér el.

A klub közlése szerint az új tulajdonosok olyan jövőt akarnak a DVSC-nek, amely a pályán és azon kívül is bizalmat ad a szurkolóknak.