A 27 éves, esztergomi születésű, MTK-nevelésű Demjén Patrik Magyar Kupa-győztes, többször volt válogatott kerettag, rendszeresen szerepelt a korosztályos nemzeti csapatokban is – írja a Debrecen hivatalos oldala. Demjén Patrik több mint 200 mérkőzésen védett az NB I-ben az MTK és a Zalaegerszeg színeiben.

Demjén Patrik a Debrecen új kapusa

Fotó: dvsc.hu

A Debrecen új kapust igazolt

A debreceniek szerint Demjén erőssége a lábbal való játék és a büntetők hárítása. Külön kiemelik, hogy egy 2022-es DVSC-ZTE meccsen kiütötte Dzsudzsák Balázs tizenegyesét is. Demjén az őszi idényben az MTK-ban védett 17 mérkőzésen.

Az MTK-nál külön kiemelték, hogy a 27 éves kapus átigazolási díj ellenében szerződik Debrecenbe.