A bolgár szövetség szombati bejelentése szerint Dimitar Penev nyolcvanéves korában, hosszan tartó betegség után hunyt el.

Dimitar Penev a bolgár futball egyik legnagyobb legendája

Fotó: Boryana Katsarova/AFP

Meghalt Dimitar Penev, a bolgár legenda

Hátvédként 364 bajnoki mérkőzésen 25 gólt szerzett a CSZKA Szófia színeiben. Összesen 13 trófeát nyert hazájában és kétszer választották meg az év legjobb labdarúgójának Bulgáriában.

A válogatottban kilencven alkalommal lépett pályára, ott volt az 1966-os, az 1970-es és az 1974-es világbajnokságon is.

Visszavonulása után a CSZKA Szófiát irányította, illetve dolgozott Kuvaitban és Szaúd-Arábiában is, majd átvette a bolgár válogatott szövetségi kapitányi posztját. A nemzeti együttes - története eddig legnagyobb sikereként - negyedik lett az 1994-es világbajnokságon, Penevet pedig megválasztották a 20. század legjobb bolgár edzőjének.