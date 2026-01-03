Live
80 éves korában meghalt Dimitar Penev bolgár labdarúgóedző, akinek irányításával története legnagyobb sikerét érte el hazája válogatottja. Dimitar Penev focistaként is óriási sikereket ért el, kétszer választották meg az év legjobb labdarúgójának Bulgáriában.

A bolgár szövetség szombati bejelentése szerint Dimitar Penev nyolcvanéves korában, hosszan tartó betegség után hunyt el.

Dimitar Penev a bolgár futball egyik legnagyobb legendája
Dimitar Penev a bolgár futball egyik legnagyobb legendája
Fotó: Boryana Katsarova/AFP

Meghalt Dimitar Penev, a bolgár legenda

Hátvédként 364 bajnoki mérkőzésen 25 gólt szerzett a CSZKA Szófia színeiben. Összesen 13 trófeát nyert hazájában és kétszer választották meg az év legjobb labdarúgójának Bulgáriában.

A válogatottban kilencven alkalommal lépett pályára, ott volt az 1966-os, az 1970-es és az 1974-es világbajnokságon is.

Visszavonulása után a CSZKA Szófiát irányította, illetve dolgozott Kuvaitban és Szaúd-Arábiában is, majd átvette a bolgár válogatott szövetségi kapitányi posztját. A nemzeti együttes - története eddig legnagyobb sikereként - negyedik lett az 1994-es világbajnokságon, Penevet pedig megválasztották a 20. század legjobb bolgár edzőjének.

 

