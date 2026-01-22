A labdarúgó Fizz Ligában szereplő DVTK a szezon végéig kölcsönvette a Puskás Akadémiától Lamin Colley-t. A Diósgyőr ezzel villámgyorsan megtalálta a Ferencvároshoz távozó Acolatse utódját.
A Diósgyőr csütörtöki közleményében jelentette be, hogy a 32 éves gambiai támadót a Ferencvároshoz távozott Elton Acolatse helyére vették kölcsön, mert szükségük volt egy azonnal bevethető csatárra.
Új csatár Diósgyőrben
Colley - akit 2028-ig köt szerződés a Puskás Akadémiához - felcsúti színekben 2022 óta 90 bajnokin 21 gólt szerzett.
A tabellán tizedik DVTK vasárnap a negyedik DVSC-hez látogat, míg az ötödik felcsútiak a harmadik Paksot fogadják szombaton.
