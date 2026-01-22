A Diósgyőr csütörtöki közleményében jelentette be, hogy a 32 éves gambiai támadót a Ferencvároshoz távozott Elton Acolatse helyére vették kölcsön, mert szükségük volt egy azonnal bevethető csatárra.

Lamin Colley (középen) tavasszal már a Diósgyőr mezében rúghatja a gólokat

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Új csatár Diósgyőrben

Colley - akit 2028-ig köt szerződés a Puskás Akadémiához - felcsúti színekben 2022 óta 90 bajnokin 21 gólt szerzett.

A tabellán tizedik DVTK vasárnap a negyedik DVSC-hez látogat, míg az ötödik felcsútiak a harmadik Paksot fogadják szombaton.