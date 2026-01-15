A Donald Trump-vezette Egyesült Államok külügyminisztériuma szerdán újabb, rendkívül szigorú rendelkezést jelentett be: ideiglenesen leállítja 75 különböző országból érkező vízumkérelmek elbírálását. Bár hivatalos listát nem tettek közzé, a Daily Mail információi szerint többek között Brazília, Nigéria, Irán, Szomália, Oroszország, Jordánia, Marokkó, Haiti, Algéria, Kolumbia, Zöld-foki Köztársaság, Elefántcsontpart, Ghána, Szenegál, Egyiptom Tunézia, Uruguay és Üzbegisztán is az érintettek között van. A kérelmeket az amerikai nagykövetségek mindaddig el fogják utasítani, amíg a külügyminisztérium felülvizsgálja a vízumkiadási szabályait, gyakorlatát. A tárca nem közölte, hogy ez meddig fog tartani.

Az asztalra csapott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke

Fotó: JIM WATSON / AFP

Donald Trump bekeményített, 75 ország nem kap vízumot

Ez a lépés része Donald Trump korábbi, több hullámban bevezetett beutazási korlátozásainak a része, ugyanis az amerikai elnök novemberben kijelentette, hogy „véglegesen felfüggeszti” a migrációt az összes harmadik világbeli országból, miután egy afgán férfi megölte a nemzeti gárda egy tagját.

A két hónapja már szigorított vízumkiadások elsősorban azokat érinti, akik jelentősen támaszkodnak a szociális ellátásokra, vagy intézményi elhelyezésre szorulnak. Az is kizáró okként szerepelt, ha a bevándorlónak rossz az egészségi állapota, túlsúllyal küzd, vagy krónikus betegsége van.

A szigorítás turista- és rövid távú vízumokra (így például a vb-meccsre utazókra) elvileg nem vonatkozik, de a gyakorlatban óriási bizonytalanságot okoz, mivel sok szurkoló aggódik, hogy ha nincs előzetesen meglévő vízuma, akkor a tornára való belépést akár el is utasíthatják, vagy hosszú hónapokra elnyújthatják az ügyintézést.

Több érintett ország, így Szenegál és Elefántcsontpart szurkolói is arra panaszkodtak a közel múltban, hogy nem rendelkeznek jelenleg érvényes vízummal, amiatt szerintük esélytelen a beutazásuk az Egyesült Államokba – noha mindkét nemzet válogatottja szerepel majd a nyári kontinenstornán.

Állítólag több mint 17 ezer vb-jegyet vásárló drukker döntött már úgy, hogy lemond a részvételről a politikai és logisztikai kockázatok miatt.