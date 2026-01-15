Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ezt látnia kell!

A NATO vezetése 180 fokos fordulatot vett Ukrajnával kapcsolatban – megdöbbentő, amit Rutte mondott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem várt akadályba ütközött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezése. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump ugyanis olyan bevándorlási és vízumpolitikai intézkedéseket léptetett életbe, amelyek gyakorlatilag ellehetetleníthetik több vb-re kvalifikált csapat szurkolóinak beutazását az országba.

A Donald Trump-vezette Egyesült Államok külügyminisztériuma szerdán újabb, rendkívül szigorú rendelkezést jelentett be: ideiglenesen leállítja 75 különböző országból érkező vízumkérelmek elbírálását. Bár hivatalos listát nem tettek közzé, a Daily Mail információi szerint többek között Brazília, Nigéria, Irán, Szomália, Oroszország, Jordánia, Marokkó, Haiti, Algéria, Kolumbia, Zöld-foki Köztársaság, Elefántcsontpart, Ghána, Szenegál, Egyiptom Tunézia, Uruguay és Üzbegisztán is az érintettek között van. A kérelmeket az amerikai nagykövetségek mindaddig el fogják utasítani, amíg a külügyminisztérium felülvizsgálja a vízumkiadási szabályait, gyakorlatát. A tárca nem közölte, hogy ez meddig fog tartani.

Az asztalra csapott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
Az asztalra csapott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke 
Fotó: JIM WATSON / AFP

Donald Trump bekeményített, 75 ország nem kap vízumot

Ez a lépés része Donald Trump korábbi, több hullámban bevezetett beutazási korlátozásainak a része, ugyanis az amerikai elnök novemberben kijelentette, hogy „véglegesen felfüggeszti” a migrációt az összes harmadik világbeli országból, miután egy afgán férfi megölte a nemzeti gárda egy tagját.

A két hónapja már szigorított vízumkiadások elsősorban azokat érinti, akik jelentősen támaszkodnak a szociális ellátásokra, vagy intézményi elhelyezésre szorulnak. Az is kizáró okként szerepelt, ha a bevándorlónak rossz az egészségi állapota, túlsúllyal küzd, vagy krónikus betegsége van.

A szigorítás turista- és rövid távú vízumokra (így például a vb-meccsre utazókra) elvileg nem vonatkozik, de a gyakorlatban óriási bizonytalanságot okoz, mivel sok szurkoló aggódik, hogy ha nincs előzetesen meglévő vízuma, akkor a tornára való belépést akár el is utasíthatják, vagy hosszú hónapokra elnyújthatják az ügyintézést. 

Több érintett ország, így Szenegál és Elefántcsontpart szurkolói is arra panaszkodtak a közel múltban, hogy nem rendelkeznek jelenleg érvényes vízummal, amiatt szerintük esélytelen a beutazásuk az Egyesült Államokba – noha mindkét nemzet válogatottja szerepel majd a nyári kontinenstornán.

Állítólag több mint 17 ezer vb-jegyet vásárló drukker döntött már úgy, hogy lemond a részvételről a politikai és logisztikai kockázatok miatt.

A 2026-os világbajnokságot, amelyen először vesz részt 48 csapat, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi június 11. és július 19. között.

  • Kapcsolódó cikkek:
Eldőlt: ez a mesébe illő kastély lesz a németek otthona a labdarúgó-vb idején
Míg a fociválogatott a pokolba, addig Tóth Alex a mennybe ment
A skót szurkolók elképesztő ajándékot kaphatnak a foci-vb-re
„Apa, ezt már nem bírom tovább” – Neymar óriási bajban
Olcsó jegyeket kapnak a leghűségesebb fociszurkolók
Zsarolás, hatalmas árulás: őrjöngenek az angolok a 2026-os foci-vb miatt
Jövő nyáron érdemes lesz ébren maradni, mutatjuk a foci-vb csoportszakaszának programját
Hiába a vb-selejtezős csoda, a megalázó mondata miatt újra bűnhődik a focielnök
Mindenki azt hitte, ki van tiltva, erre Ronaldo megérkezett az USA-ba
Fájóan igazságtalan lesz a foci-vb, de nem Haiti, Curacao és a Zöld-foki szigetek miatt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!