Január 5-én borzalmas hír rázta meg a magyar sporttársadalmat. Életének 35 évében meghalt Dudás Miklós, korábbi világbajnok kajakozó. Dudás tragédiája után a világbajnok kajakos egykori csapattársa, Molnár Péter nyilatkozott, akit sokkolt egykori riválisa halála.

Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként - Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként - lett vb-aranyérmes. 

WINDSOR, ENGLAND - AUGUST 10: Hungary's Dudás Miklós competes in the men's kayak single (K1) 200m semifinal on Day 14 of the London 2012 Olympic Games at Eton Dorney on August 10, 2012 in Windsor, England. (Photo by Jim Young - IOPP Pool /Getty Images)
Dudás Miklós halála megrázta a magyar sporttársadalmat
Fotó: Jim Young - IOPP Pool /Getty Images

Molnár Péterrel, Tótka Sándorral és Kuli Istvánnal 2018-ban világbajnoki bronzérmet nyert négyesben 500 méteren.

A korábbi riválist sokkolta Dudás halálhíre

„Teljesen letaglózott a hír. Nagyon jókat versenyeztünk együtt. Megvolt köztünk az egészséges rivalizálás, de a tisztelet egymás iránt soha nem szorult háttérbe” – nyilatkozta a Nemzeti Sportrádiónak Molnár Péter, aki 2015-ben K2 200 méteren aranyérmes volt a milánói világbajnokságon. 

Életvidám ember volt, színt vitt a csapatunk életébe. A gyermekei voltak mindene, mindent megtett értük. Elképzelni sem tudom, hogy a szerettei mit élnek most át” 

– fogalmazott a világ- és Európa-bajnok kajakozó.

Molnár Pétert megrázta Dudás Miklós halálhíre
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Dudás Miklós haláláról egyelőre annyit lehet tudni, hogy az otthonában hunyt el. A 34 éves kajakos halálával kapcsolatban idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel a rendőrség helyszíni szemléje nyomán, a körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják.

