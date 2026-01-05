Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként - Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként - lett vb-aranyérmes.

Dudás Miklós halála megrázta a magyar sporttársadalmat

Fotó: Jim Young - IOPP Pool /Getty Images

Molnár Péterrel, Tótka Sándorral és Kuli Istvánnal 2018-ban világbajnoki bronzérmet nyert négyesben 500 méteren.

A korábbi riválist sokkolta Dudás halálhíre

„Teljesen letaglózott a hír. Nagyon jókat versenyeztünk együtt. Megvolt köztünk az egészséges rivalizálás, de a tisztelet egymás iránt soha nem szorult háttérbe” – nyilatkozta a Nemzeti Sportrádiónak Molnár Péter, aki 2015-ben K2 200 méteren aranyérmes volt a milánói világbajnokságon.

Életvidám ember volt, színt vitt a csapatunk életébe. A gyermekei voltak mindene, mindent megtett értük. Elképzelni sem tudom, hogy a szerettei mit élnek most át”

– fogalmazott a világ- és Európa-bajnok kajakozó.

Molnár Pétert megrázta Dudás Miklós halálhíre

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Dudás Miklós haláláról egyelőre annyit lehet tudni, hogy az otthonában hunyt el. A 34 éves kajakos halálával kapcsolatban idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel a rendőrség helyszíni szemléje nyomán, a körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják.