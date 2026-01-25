A Fizz Liga 19. fordulójában vasárnap ebéd után igazi keleti rangadót rendeztek, a DVSC fogadta a DVTK együttesét. A hazaiak a dobogóért harcolnak, míg a vendégek a 10. helyről szeretnének minél előbb elmozdulni, hogy a kiesés réme ne legyen állandó árnyékként ott a klub címerén. A mérkőzést a diósgyőriek kezdték jobban, öt perc alatt két gólt is szereztek a PAFC-tól kölcsönvett csatárnak, Colley-nak köszönhetően, aki gólt és gólpasszt is jegyzett az első félidőben. A szünetre végül 2-1-es előnnyel mehettek el a vendégek, mivel jött még a ráadásban Cibla szépítő találata.

A DVSC otthon fogadta a DVTK-t a bajnokságban

Fotó: Barbara Gabriella / DVSC

A DVSC 3-2-re fordított a meccsen

A szünet jót tett a DVSC-nek, kevesebb mint hét perc alatt kétszer is betaláltak az ellenfélnek, azaz összességében tíz perc alatt három gólt is szereztek, sorrendben, Cibla Flórián, Kusnyír Erik és Szűcs Tamás révén villámgyorsan megfordították a meccset.

A mérkőzésen 3-2 után már több gól nem esett, így a Loki otthon tartotta a három pontot, és továbbra is harcban áll a csapat a dobogóért.

Fizz Liga, 19. forduló:

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 3-2 (1-2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3902 néző

Játékvezető: Bogár Gergő

Debreceni VSC: Erdélyi - Kusnyír, Mejías, Kulbacsuk (Hoffmann, 74.), Vajda (Guerrero, 74.) - Szűcs, Youga - Gordic (Komáromi, 66.), Dzsudzsák (Manzanara, 86.), Cibla (Szuhodovszki, 74.) - Bárány

Diósgyőri VTK: Sentic - Szatmári, Vallejo (Kastrati, 72.), Bárdos, Bokros - Bényei (Roguljic, 57.), Holdampf (Sajbán, 80.), A. Keita - Pető (Varga Z., 57.) - Babos, Colley (Saponjic, 72.)

gólszerzők: Cibla (45+1.), Kusnyír (49.), Szűcs (55.), illetve Colley (15.), Bokros (19.)

sárga lap: Kulbacsuk (11.), Youga (90.), Manzanara (90.), illetve Colley (65.), Bárdos (78.)

