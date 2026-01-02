Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Látta?

Vigyázzon! Ezt a veszélyes férfit körözik – ha felismeri, AZONNAL hívja a rendőrséget

Sport

Elképesztő fotó látott napvilágot Max Verstappenről – kép

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nincsen könnyű helyzetben a diósgyőri klub, a bajnokságban még az éppen nem kieső, 10. helyen várja a folytatást. A DVTK szurkolóinak azonban elegük lett, és az új év második napján komoly közleményt tettek közzé a Facebook-oldalukon.

A DVTK keménymagnak végképp elege lett, egy meglehetősen kemény hangvételű közleményt tettek közzé a Facebook-oldalukon, amelyet az alábbiakban változtatás nélkül közlünk: „Bojkottot hirdet az Ultras Diósgyőr! Szurkolótársaink! Mint ahogyan azt jeleztük a petíciónkban, amennyiben Radenkovic és stábja marad a helyén, úgy az Ultras Diósgyőr és a Szervezett Szurkolói Csoportok tagjai távol tartják magukat a hazai és idegenbeli mérkőzésektől. A klub mai napon kiadott közleménye szerint marad a vezetőedző és a szakmai stábban is csak felettébb érdekes változások történnek, ezért az Ultras Diósgyőr bojkottot hirdet! A hangunkat viszont, hallatni fogjuk!”

Varga Barnabás, a Fradi és Elton Acolatse, a DVTK csatára harcolt a labdáért
Varga Barnabás, a Fradi és Elton Acolatse, a DVTK csatára harcolt a labdáért
Fotó: MTI/Vajda János

A DVTK szurkolóinak elege lett

„A bojkott csak akkor ér valamit, ha teljes és következetes. Ne legyen kifogás, ne legyen kivétel, ne legyen „majd legközelebb”. Most kell nemet mondani arra, ami ide vezetett bennünket. Ez a bojkott nem ellenünk van, hanem értünk – a szeretett klubunkért, a címerért, a jövőért. Amíg nem lesz valódi szakmai munka és valódi eredmény, addig nincs asszisztálás a középszerűséghez és a kudarchoz. Csak az egységes kiállásnak van ereje. Ezért felkérünk minden diósgyőri érzelmű szurkolót, aki egyetért a Szervezett Diósgyőri Szurkolói Csoportok véleményével, hogy álljatok mellénk, tartsátok a bojkottot, és kényszerítsük ki közösen a változást! Petrán Vilmos: „A Szervezett Szurkolói Csoportok a DVTK család nagyon fontos tagjai, tiszteljük a véleményüket, de a szakmai döntéseket továbbra is szakemberek hozzák a klubban.” — ez itt a baj… ha a szakmai döntéseket tényleg szakemberek hoznák, nem itt tartanánk! MOSD LE AZ ÁTKOT! MI VAGYUNK A DIÓSGYŐR!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!