A DVTK keménymagnak végképp elege lett, egy meglehetősen kemény hangvételű közleményt tettek közzé a Facebook-oldalukon, amelyet az alábbiakban változtatás nélkül közlünk: „Bojkottot hirdet az Ultras Diósgyőr! Szurkolótársaink! Mint ahogyan azt jeleztük a petíciónkban, amennyiben Radenkovic és stábja marad a helyén, úgy az Ultras Diósgyőr és a Szervezett Szurkolói Csoportok tagjai távol tartják magukat a hazai és idegenbeli mérkőzésektől. A klub mai napon kiadott közleménye szerint marad a vezetőedző és a szakmai stábban is csak felettébb érdekes változások történnek, ezért az Ultras Diósgyőr bojkottot hirdet! A hangunkat viszont, hallatni fogjuk!”

Varga Barnabás, a Fradi és Elton Acolatse, a DVTK csatára harcolt a labdáért

Fotó: MTI/Vajda János

A DVTK szurkolóinak elege lett

„A bojkott csak akkor ér valamit, ha teljes és következetes. Ne legyen kifogás, ne legyen kivétel, ne legyen „majd legközelebb”. Most kell nemet mondani arra, ami ide vezetett bennünket. Ez a bojkott nem ellenünk van, hanem értünk – a szeretett klubunkért, a címerért, a jövőért. Amíg nem lesz valódi szakmai munka és valódi eredmény, addig nincs asszisztálás a középszerűséghez és a kudarchoz. Csak az egységes kiállásnak van ereje. Ezért felkérünk minden diósgyőri érzelmű szurkolót, aki egyetért a Szervezett Diósgyőri Szurkolói Csoportok véleményével, hogy álljatok mellénk, tartsátok a bojkottot, és kényszerítsük ki közösen a változást! Petrán Vilmos: „A Szervezett Szurkolói Csoportok a DVTK család nagyon fontos tagjai, tiszteljük a véleményüket, de a szakmai döntéseket továbbra is szakemberek hozzák a klubban.” — ez itt a baj… ha a szakmai döntéseket tényleg szakemberek hoznák, nem itt tartanánk! MOSD LE AZ ÁTKOT! MI VAGYUNK A DIÓSGYŐR!”