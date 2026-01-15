A kameruniak pénteken 2-0-ra kikaptak a házigazda Marokkótól az Afrika Kupa negyeddöntőjében, és Samuel Eto'o heves mutogatással kommentálta a játékvezető ítéleteit. A beszámolók szerint a 44 éves korábbi sztár dühös gesztikulálása a marokkói futballelnöknek, Fouzi Lekjaának szólt, ám az incidensnek szemtanúja volt Patrice Motsepe, az afrikai szövetség vezetője is.

A kameruni futballelnök, Samuel Eto’o eltiltást kapott

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A Marokkó-Kamerun negyeddöntő előtt már a bíróküldés miatt komoly botrány tört ki. Az afrikai szövetség (CAF) ugyanis eredetileg egyiptomi játékvezetőt jelölt ki, a VAR-szobába pedig algériai bírókat ültetett volna. A marokkói szövetség azonban élesen tiltakozott a két ország közötti politikai feszültségre és az elődöntős ág lehetséges összecsapásaira hivatkozva. A CAF végül a játékvezetőt és a teljes VAR-csapatot lecserélte. A pályán ugyan nem robbant ki nyílt botrány, de akadtak vitatott ítéletek, a nyári világbajnokságról lemaradó kameruniak ugyanis egy meg nem adott büntetőt sérelmeztek, köztük Eto'o is.

A 118-szoros válogatott ex-csatárnak az eltiltás mellett 20 ezer dolláros pénzbírságot is fizetnie kell.

A kameruni szövetség (FECAFOOT) szerdán közleményben erősítette meg az eltiltást, hangsúlyozva, hogy a gyorsított a fegyelmi eljárás nem felelt meg a tisztességes követelményeknek, mivel a határozatból még az indoklás is hiányzott – írja az ESPN.

Nem először került bajba a kameruni futballelnök

Nem ez egyébként az elő alkalom, hogy hasonló sportszerűtlenség miatt eltiltással sújtották a Barcelona egykori világklasszis csatárát. A kameruni ex-csatár 2024 szeptemberében féléves eltiltást kapott a FIFA-tól, amiért agresszívan és sportszerűtlenül viselkedett egy U20-as női világbajnokság nyolcaddöntős meccsén.

Eto’o 2000-ben és 2002-ben is megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, olimpiai bajnoknak mondhatja magát, emellett a Barcelonával kétszer, az Internazionaléval pedig egyszer hódította el a Bajnokok Ligája-serleget.