Botránnyal végződött a Gyöngyöstarjáni RE–Domoszló SK U15-ös korosztályú futsalmérkőzés január 24-én Gyöngyösön. A találkozón elszabadultak az indulatok, miután a domoszlóiak kapusa, a 14 éves Sidló Sándor Balázs piros lapot kapott, majd a nézők között kialakult verekedésben is részt vett: tízéves eltiltás kapott az MLSZ-től

Az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottság döntése szerint a fiatal játékost minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől tíz évre eltiltották, egészen 2036. január 24-ig.

Sidló Sándor Balázs piros lapot, na meg tízéves eltiltást kapott (a fotó illusztráció)
Tízéves eltiltás kapott Sidló Sándor Balázs

A botrány azt követően tört ki, hogy

 a domoszlóiak kapusa, Sidló Sándor Balázs piros lapot kapott. A 14 esztendős játékos ezután részt vett a nézők között kialakult konfliktusos helyzetben, melynek során súlyos, erőszakos cselekményeket követett el.

A szurkolói rendbontás miatt a Domoszló SK-t 50 ezer, míg az Eger Labdarúgó Sport Kft.-t 20 ezer forintos pénzbírsággal sújtották - írja a Heol. 

A testület ezen kívül több, Téli-kupában elkövetett sportszerűtlenség miatt is hozott döntést: Gergics Márk (FC Hatvan) és Oláh Richárd (Ziccer SZSE Nagylóc) három-három mérkőzésre, Szlobodnyik Bence (Hatvani Lokomotív SE) pedig egy meccsre szóló eltiltást kapott.  

