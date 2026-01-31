A Fizz Liga 20. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén igazi rangadót rendeztek, ugyanis az ETO FC Győr a DVSC csapatát fogadta. A harmadik helyen álló vendégek továbbra is harcban vannak a dobogóért, a hazaiak viszont nagy önbizalommal léphettek pályára, lévén az előző körben a címvédő Ferencvárost győzték le az ETO Parkban.

Dzsudzsák Balázs a két csapat őszi meccsén gólt lőtt, most gólpasszt adott az ETO ellen

Fotó: dvsc.hu

Kétgólos előny sem volt elég a Debrecennek az ETO ellen

A meccset az ETO kezdte jobban, a kilencedik percben Ion Vladoiu fejelt kapu fölé ígéretes helyzetben. A nagy tét érződött a két csapat játékán, egyik fél sem akart felesleges kockázatot vállalni, így azonban sokáig nem igazán forogtak veszélyben a kapuk. Az utolsó negyedórára aztán felpörögtek a csapatok, amihez az is kellett, hogy a 38. percben az első igazán komoly helyzetéből megszerezte a vezetést a Debrecen Szuhodovszki Soma góljával. Az egyszeres magyar válogatott támadó a saját térfeléről indult meg, majd megverte védőjét és hatalmas erővel bombázott a bal felső sarokba.

Szinte azonnal egyenlíthetett volna a Győr, de Benbuali centikkel kapu mellé lőtt – igaz, a partjelző is beintette a lest. Az első játékrész hosszabbításában aztán mindkét kapusnak hatalmas bravúrt kellett bemutatnia. Előbb egy győri szögletet követően Erdélyi Benedek ütötte ki a gólvonalról a labdát – amely a VAR-vizsgálat szerint nem volt bent teljes terjedelmével – majd a túloldalon Megyeri Balázs védte Szűcs lövését.

Győri rohamokkal indult a második félidő, de egy kontratámadásból megduplázta előnyét a hajdúsági együttes. A csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs adott be remekül, a hosszú oldalon érkező Komáromi György pedig közelről a kapuba bólintotta a labdát. A válogatottsági csúcstartó az 51. gólpasszát jegyezte a magyar élvonalban.

Ezt követően a Győr fokozta a tempót és a második félidő derekán szépíteni tudott. A századik NB I-es meccsén pályára lépő Schön Szabolcs harcolt ki tizenegyest, amit Vitális Milán váltott gólra. A folytatásban teljesen beszorította ellenfelét a hazai együttes, de a hősiesen védekező debreceni állták a sarat. Aztán a 89. percben jött a dráma: Krpics beadása után Batik Bence kezéhez ért a labda, ami után a játékvezető azonnal befújta a tizenegyest. Bár Rúszt kihívták a VAR-tól, végül nem bírálta felül a döntését, Vitális pedig a másodszor sem hibázta el a büntetőt.