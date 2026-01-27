Két nappal a csütörtökön 21.00-kor kezdődő Olympique Lyon-PAOK Európa-liga-mérkőzés előtt meghalt hét görög szurkoló a Franciaországba tartó úton egy tragikus autóbalesetben.

Hét görög szurkoló életét vesztette a PAOK Európa-liga meccse előtt

Fotó: KONSTANTINOS TSAKALIDIS / ANADOLU

Gyászol a Fradi decemberi Európa-liga ellenfele

A görög külügyminisztérium szerint a tragédia akkor következett be, amikor a drukkerek kisbusza egy kockázatos előzést hajtott végre, ekkor ütközött frontálisan egy kamionnal. A PAOK értesítette az európai szövetséget (UEFA) az esetről, sajtóértesülések szerint a klub több száz szurkolója mondta le lyoni útját a hír hallatán. A PAOK-hoz kötődő információk alapján a szurkolók Thesszalonikiből Bulgária, Románia, Magyarország, Ausztria és Olaszország érintésével mentek volna Franciaországba.

Ivan Savvidis, a PAOK elnöke felfoghatatlan tragédiának nevezte a történteket, hozzátéve: „Megdöbbentett szeretett csapatunk fiatal szurkolóinak igazságtalan elvesztése, akik azért indultak útra, hogy támogassák a csapatot. A családjaik mellett több millió honfitársunkkal együtt gyászolom a halálukat” – mondta Savvidis.

A rivális görög csapatok, így az Olympiakosz, a Panathinaikosz, az Arisz szurkolótábora részvétét fejezte ki az elhunytak miatt.

A PAOK az El előző kiírásában a Ferencvárossal is összecsapott a főtáblán, akkor Szalonikiben 5-0-ra nyert a görög együttes.