Az FA-kupa-címvédő Crystal Palace szeretné megerősíteni a támadósorát, ezért vetette ki a hálóját a Wolverhampton Wanderers támadójára, a norvég Jørgen Strand Larsenre.

Fotó: Domenico Cippitelli/NurPhoto via AFP

A Crystal Palace 45+5 millió fontot (21,3 milliárd forint) ajánlott a Wolverhamptonnak, a tárgyalásokat pedig portugál sztárügynök, Jorge Mendes vezeti. A The Athletic azt írja, hogy bár megállapodás még nem született a két klub között, az egyeztetések előrehaladott állapotban vannak mind az átigazolási díj, mind a játékos személyes feltételei kapcsán.

Az FA-kupa-győztes horribilis összegért igazol csatárt

A 25 éves norvég támadót korábban a Leeds United szerette volna megszerezni, azonban Wolverhampton elutasította a 40 millió fontos ajánlatot. Ezt követően a Leeds nem kívánt újabb ajánlatot tenni, ezt kihasználva kezdett el mozgolódni a játékos felé a Crystal Palace.

Jørgen Strand Larsen az előző szezonban 35 meccsen 14 gólt lőtt és négy gólpasszt adott, a most futó idénye azonban rendkívül gyengén alakul, akárcsak a csapatának. A norvég támadó az idei szezonban 21 meccsen egy gólnál és egy gólpassznál jár, a Wolves pedig az utolsó helyen a Premier League-ben úgy, hogy a hátránya már 17 pont a bennmaradást érő 17. helytől.

Amennyiben Strand Larsen a Palace-be igazol, az megnyithatja az utat Jean-Philippe Mateta távozása előtt. A francia válogatott támadó elkívánkozik a londoni csapattól, amely 40 millió fontot szeretne kapni a 28 éves játékosért. Matetáért a Nottingham Forest 35 millió fontot ajánlott, mellette pedig a Serie A-ben szereplő Juventus és az AC Milan is szívesen leigazolná.