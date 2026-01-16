Live
Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Új hírek érkeztek. Eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatról szóló előterjesztést Székesfehérvár önkormányzatának közgyűlése pénteki rendkívüli, zárt ülésén.

Eredménytelenné nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot Székesfehérvár önkormányzata.

Fotó: Vidi

Bajban a Videoton FC Fehérvár?

Az ülést követően Cser-Palkovics András polgármester a médiának úgy nyilatkozott:

 nem azért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkezett hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket.

A tárgyalásokat követően tavasszal egyfordulós pályázatot írnak ki - tette hozzá a polgármester.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta: van befektetői érdeklődés a Fehérvár FC Kft. iránt továbbra is mind külföldről, mind Magyarországról. Most arra kapták meg a felhatalmazást a közgyűléstől, hogy folytathassák velük az egyeztetéseket.

Közölte: ezzel párhuzamosan felhatalmazták a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2026-27-es bajnoki idényre való licencet benyújtsa - írja az MTI.

Ehhez a stadion használatát is garantálta az önkormányzat a zárt ülésen, továbbá kimondta, hogy ha végül nem lenne befektető, aki tőkével, tulajdonosi szerepvállalással biztosítja a klub működését, akkor az önkormányzat 125 millió forintot biztosít 2026-ban a klub számára. Azért csak ennyit, mert a Fehérvár FC működésében jelentős tartalékot képzett - tette hozzá a polgármester.

