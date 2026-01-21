Fenyő Noah tízévesen került az Eintracht utánpótlásába, és a klubnál évről évre szépen haladt egyre magasabb szintre. A korosztályos csapatokban nemcsak teljesítményével, hanem karakterével is kitűnt, több alkalommal csapatkapitányként vezette társait.

Az Újpest FC új szerzeménye, Fenyő Noah a 77-es mezben fog játszani

Forrás: ujpestfc.hu

Fenyő Noah: profi szerződés, 36 meccs a második csapatban

A középpályás 2024 nyarán profi szerződést kapott Frankfurtban, később pedig már a felnőttcsapat környékén is megfordult: felkészülési meccsen pályára lépett, és Bundesliga-, illetve Európa-liga-keretben is szerepelt. A rendszeres játékpercek eddig főleg a frankfurti második csapatnál érkeztek: 36 mérkőzés, 2 gól.

A döntésem oka egyszerű. Noha Németországban nevelkedtem, mindig szerettem Budapestre járni, az Újpest pedig Magyarország egyik legjelentősebb klubja. Kedvelem a magyar focit, ez pedig komoly előrelépés a karrieremben, hiszen először szerepelhetek egy élvonalbeli, felnőtt csapatban, ráadásul ismerem Szélesi Zoltánt az utánpótlás-válogatottakból, ami még inkább könnyítette a döntésemet

- nyilatkozta az Újpest hivatalos weboldalának szerződése aláírása után Fenyő.

Az U16-tól az U21-ig válogatottig: 31 meccs címeres mezben

Fenyő a korosztályos válogatottban is stabil pont: U16-tól U21-ig végigjárta a lépcsőfokokat, eddig 31-szer lépett pályára címeres mezben, és 3 gólt szerzett.

Saját meghatározása szerint klasszikus box-to-box középpályás: agresszív labdaszerzés, nyugodt labdakihozatal, rengeteg munka jellemzi, és ha lehetőség adódik rá, akkor szívesen lő kapura. Inspirációként a Manchester City középpályását, Rodrit emelte ki.

Különleges háttér: zenész családból a futballpályára

A története sem mindennapi: művész szülők gyermekeként nőtt fel, édesapja magyar, édesanyja német, mindketten a klasszikus zenei világban dolgoznak – ő viszont a futballban találta meg a saját útját, és most Magyarországon, a hazai felnőttfutballban bizonyíthat.