A címvédő Ferencváros szokatlan pozícióból futott neki az év első bajnoki rangadójának: a zöld-fehérek csak a harmadik helyről várták az őszi bajnok, éllovas ETO FC Győrt, így a Groupama Arénában rendezett meccs különösen nagy téttel bíró összecsapásnak számított. Robbie Keane csapatának bizonyítania kellett, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás távozása után is bajnokesélyes maradt az FTC.

Acolatse rögtön a kezdőben találta magát a Ferencváros-ETO rangadón

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Mire megy Varga és Tóth nélkül a Ferencváros?

A Fradival a téli szünetben nagyot fordult a világ: az Athénba szerződött Varga és a Premier League-be távozott Tóth eligazolása után a ghánai származású holland Elton Acolatse Diósgyőrből, a horvát Franko Kovacevic pedig a szlovén NK Celjétől érkezett. Magyar játékost viszont nem tudott igazolni a címvédő, ami a magyarszabály miatt különösen megnehezíthette Keane dolgát a kezdő kijelölésekor. A Ferencváros ugyanakkor önbizalommal telve készülhetett a rangadóra, ugyanis a hét közepén 3–0-ra nyert az Európa-ligában a Panathinaikosz ellen. A Győrnél ezzel szemben csendes volt az átigazolási időszak, a keret érdemben nem változott, de az őszi játéka után túl sok változtatásra nem is volt rákényszerítve.

A rangadó előtt az egyik legnagyobb kérdés az volt, Keane hogyan tudja úgy megoldani a kötelező magyar perceket, hogy közben a Fradi esélyes maradjon az őszi éllovas ellen.

Az ír edző úgy döntött: Tóth Alex helyén a fiatalszabályt Madarász Ádámmal húzza be, rajta kívül Gróf, Ötvös, Szalai és Nagy Barnabás került be magyarként a kezdőbe. És ami kissé meglepő: a két friss igazolás, Acolatse és Kovacevic rögtön megkapta a bizalmat.

Varga Barnabás lett a hónap legjobbja

Varga már nem volt jelen a csapattal, de mégis róla szóltak a kezdő sípszó előtti pillanatok. Ő lett ugyanis december legjobb Fradi-játékosa. A csatár Athénból videoüzenetben köszönte meg az elismerést.

A hazaiak rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést: a 7. percben Makreckis jobb oldali beadását Szalai centikkel fejelte kapu fölé.

A 9. percben aztán a kissé fellazuló Fradi-védelem megingását Benbouli igyekezett kihasználni, de 11 méterről leadott, lapos lövését Gróf hárította.