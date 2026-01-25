Live
Négy gól, óriási fordulat a zöld-fehér rangadón. Úgy tűnik, egyelőre nem tudta pótolni két távozó magyar játékosát, Tóth Alexet és Varga Barnabást a Ferencváros. Az új szerzemény Franko Kovacevic ugyan gólt szerzett, az őszi bajnok ETO azonban fordítani tudott, 3-1-re nyert a Groupama Arénában, így újra vezeti az NB I tabelláját.

A címvédő Ferencváros szokatlan pozícióból futott neki az év első bajnoki rangadójának: a zöld-fehérek csak a harmadik helyről várták az őszi bajnok, éllovas ETO FC Győrt, így a Groupama Arénában rendezett meccs különösen nagy téttel bíró összecsapásnak számított. Robbie Keane csapatának bizonyítania kellett, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás távozása után is bajnokesélyes maradt az FTC.

Acolatse rögtön a kezdőben találta magát a Ferencváros-ETO rangadón Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség
Acolatse rögtön a kezdőben találta magát a Ferencváros-ETO rangadón
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Mire megy Varga és Tóth nélkül a Ferencváros?

A Fradival a téli szünetben nagyot fordult a világ: az Athénba szerződött Varga és a Premier League-be távozott Tóth eligazolása után a ghánai származású holland Elton Acolatse Diósgyőrből, a horvát Franko Kovacevic pedig a szlovén NK Celjétől érkezett. Magyar játékost viszont nem tudott igazolni a címvédő, ami a magyarszabály miatt különösen megnehezíthette Keane dolgát a kezdő kijelölésekor. A Ferencváros ugyanakkor önbizalommal telve készülhetett a rangadóra, ugyanis a hét közepén 3–0-ra nyert az Európa-ligában a Panathinaikosz ellen. A Győrnél ezzel szemben csendes volt az átigazolási időszak, a keret érdemben nem változott, de az őszi játéka után túl sok változtatásra nem is volt rákényszerítve.

A rangadó előtt az egyik legnagyobb kérdés az volt, Keane hogyan tudja úgy megoldani a kötelező magyar perceket, hogy közben a Fradi esélyes maradjon az őszi éllovas ellen. 

Az ír edző úgy döntött: Tóth Alex helyén a fiatalszabályt Madarász Ádámmal húzza be, rajta kívül Gróf, Ötvös, Szalai és Nagy Barnabás került be magyarként a kezdőbe. És ami kissé meglepő: a két friss igazolás, Acolatse és Kovacevic rögtön megkapta a bizalmat.

Varga Barnabás lett a hónap legjobbja

Varga már nem volt jelen a csapattal, de mégis róla szóltak a kezdő sípszó előtti pillanatok. Ő lett ugyanis december legjobb Fradi-játékosa. A csatár Athénból videoüzenetben köszönte meg az elismerést.

A hazaiak rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést: a 7. percben Makreckis jobb oldali beadását Szalai centikkel fejelte kapu fölé.

A 9. percben aztán a kissé fellazuló Fradi-védelem megingását Benbouli igyekezett kihasználni, de 11 méterről leadott, lapos lövését Gróf hárította.

Budapest, 2026. január 25. Ötvös Bence, az FTC (b) és Vitális Milán, a Győr játékosa a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - ETO FC Győr mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. január 25-én. MTI/Purger Tamás
Ötvös lövése Vitális mellől
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A 13. percben újra a címvédő került helyzetbe, Nagy Barnabás bal oldali beadását Kovacevic jócskán mellé fejelte. 

A hazaiak ezek után kissé beszorultak, a Győr sorra vezette a támadásait, de nem tudta feltörni a Keane-csapat védelmét - egy ideig. A 20. percben majdnem, csakhogy Vitális 15 méteres, ballábas lövése elkerülte Gróf kapuját.

Fehér Miklósra emlékeztek

A győri drukkerek nem felejtették el legendás játékosukat, a 2004. január 25-én, azaz 22 éve tragikus körülmények között - a futballpályán - elhunyt Fehér Miklós emlékét. A vendégek az egykori kiváló győri csatár nevét skandálták, és fotóval, feliratokkal is megemlékeztek róla.

A meccsnek ebben a szakaszában a Győr birtokolta többet a labdát (54:46), de a játékrész hajrájában a Fradi volt közelebb az első gól megszerzéséhez, de Acolatse 16 méteres lövése nem okozott gondot Megyerinek. A holland támadó nagyon akart, a 36. percben is helyzetbe került, de hét méterről mellé gurított. Egy percre rá Kovacevic villant, betört a 16-oson belülre, és jobbról alig lőtt a jobb kapufa mellé.

Villámrajt után összeomlás

A második játékrészben villámrajtot vett a Fradi. 

A 49. percben Acolatse passza után Ötvös 13 méterről, ballal lőtt, a labda kipattant a védőkről, de Kovacevichez került, aki 11 méterről, szintén ballal higgadtan lőtt a bal sarokba (1-0).

Az új szerzemény a gólját a szája eltakarásával ünnepelte, hasonlóan a magyar származású Viktor Gyökeres maszkos gólöröméhez. (A svéd csatár azért ünnepel így, mert egyszer a barátai arra biztatták, hogy találjon ki egy saját, jellegzetes gólöörmöt, és ez tetszett neki. Egy Instagram-posztjában pedig szerepelt a „Senki sem törődött velem, amíg nem tettem fel a maszkot” idézet, ami utalhat a Batman-film egyik karakterére, Bane-re.)

Budapest, 2026. január 25. Schön Szabolcs, a Győr (k) és Franko Kovacevic, az FTC játékosa a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - ETO FC Győr mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. január 25-én. MTI/Purger Tamás
Kovacevic és Schön Szabolcs csatája
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Alig telt el pár perc, és újra villant a vendéglátó: Nagy Barnabás balról, ballal tüzelt 16 méterről kevéssel a bal kapufa mellé.

A 61. percben kissé váratlanul egyenlített a Győr. 

Gavrics nem kevesebb, mint öt Fradi-védő között remek lapos passzal szöktette Benbualit, aki 12 méterről jobbal szépen lőtt a jobb alsóba (1-1).

Benbuali ezzel holtversenyben élre állt a góllövőlistán, beérte ugyanis a 11 gólos Lukácsot (Puskás) és Matkót (Újpest).

Hét percre rá egy remek FTC-kontra következett, Nagy Barnabás a balszélen futott el, majd Kanikovszki lőtte középre a labdát Kovacevicnek, aki százszázalékos helyzetben lőtt, Megyeri földöntúli bravúrral hárított.

Majd jött a csattanó:

Njie egészen fantasztikusan kényszerítőzött a jobbösszekötő helyén Gavriccsal, az okosan középre gurított labdát aztán Bumba 11 méterről a kapuba lőtte laposan (1-2).

A Fradi ledermedt a történtektől, a 78. percben újabb győri helyzet következett, de Vitális 15 méterről fölé bombázott.

Keane rögtön cserére is szánta el magát, érkezett Abu Fani és Gruber.

A címvédő ettől nem lett veszélyesebb egy csapásra, a 84. percben Njie 13 méterről alig durrantott mellé-fölé.

És ezzel még nem volt vége.

A hazaiak védelme összezuhant, és szinte megismétlődött az előző gól, annyi különbséggel, hogy ezúttal Benbuali szolgálta ki Stefuljt, aki a szokásos helyről, balról, 11 méterről gond nélkül gurított Gróf kapujába (1-3).

A Fradi már nem tudott újítani, sőt, a Győr még többször is távoli próbálkozásokig jutott, és megérdemelt győzelmet aratott a Groupama Arénában.

Fizz Liga, 19. forduló:
Ferencvárosi TC - ETO FC 1-3 (0-0)
Groupama Aréna, 8675 néző, v.: Berke
gól: Kovacevic (49.), illetve Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)
sárga lap: Ötvös (88.), illetve Schön (33.), Vitális (40.), Krpic (67.)
Ferencvárosi TC: Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Gruber, 78.) - Makreckis, Ötvös, Madarász, Kanikovszki (Abu Fani, 78.), Nagy B. - Acolatse (Yusuf, 62.), Kovacevic (Joseph, 87.)
ETO FC: Megyeri - Vladoiu (Tóth R., 57.), Csinger (Boldor, a szünetben), Krpic, Stefulj - Vitális, Vingler - Schön (Njie, 57.), Gavric (Bánáti, 83.), Bumba (Huszár, 90.) - Benbuali

Húsz év után nyert az ETO a Fradi otthonában

Az ETO sorozatban hatodik sikerét aratta az élvonalban, ráadásul több mint húsz év után tudott nyerni az Üllői úton, melynek köszönhetően négy pontra növelte a különbséget a harmadik helyre visszacsúszó Ferencvárossal szemben.

A fővárosiak ebben az idényben a tíz hazai bajnoki mérkőzésükből már az ötödiket vesztették el, és csupán háromszor tartották otthon a három pontot.

