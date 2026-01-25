A címvédő Ferencváros szokatlan pozícióból futott neki az év első bajnoki rangadójának: a zöld-fehérek csak a harmadik helyről várták az őszi bajnok, éllovas ETO FC Győrt, így a Groupama Arénában rendezett meccs különösen nagy téttel bíró összecsapásnak számított. Robbie Keane csapatának bizonyítania kellett, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás távozása után is bajnokesélyes maradt az FTC.
Mire megy Varga és Tóth nélkül a Ferencváros?
A Fradival a téli szünetben nagyot fordult a világ: az Athénba szerződött Varga és a Premier League-be távozott Tóth eligazolása után a ghánai származású holland Elton Acolatse Diósgyőrből, a horvát Franko Kovacevic pedig a szlovén NK Celjétől érkezett. Magyar játékost viszont nem tudott igazolni a címvédő, ami a magyarszabály miatt különösen megnehezíthette Keane dolgát a kezdő kijelölésekor. A Ferencváros ugyanakkor önbizalommal telve készülhetett a rangadóra, ugyanis a hét közepén 3–0-ra nyert az Európa-ligában a Panathinaikosz ellen. A Győrnél ezzel szemben csendes volt az átigazolási időszak, a keret érdemben nem változott, de az őszi játéka után túl sok változtatásra nem is volt rákényszerítve.
A rangadó előtt az egyik legnagyobb kérdés az volt, Keane hogyan tudja úgy megoldani a kötelező magyar perceket, hogy közben a Fradi esélyes maradjon az őszi éllovas ellen.
Az ír edző úgy döntött: Tóth Alex helyén a fiatalszabályt Madarász Ádámmal húzza be, rajta kívül Gróf, Ötvös, Szalai és Nagy Barnabás került be magyarként a kezdőbe. És ami kissé meglepő: a két friss igazolás, Acolatse és Kovacevic rögtön megkapta a bizalmat.
Varga Barnabás lett a hónap legjobbja
Varga már nem volt jelen a csapattal, de mégis róla szóltak a kezdő sípszó előtti pillanatok. Ő lett ugyanis december legjobb Fradi-játékosa. A csatár Athénból videoüzenetben köszönte meg az elismerést.
A hazaiak rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést: a 7. percben Makreckis jobb oldali beadását Szalai centikkel fejelte kapu fölé.
A 9. percben aztán a kissé fellazuló Fradi-védelem megingását Benbouli igyekezett kihasználni, de 11 méterről leadott, lapos lövését Gróf hárította.
A 13. percben újra a címvédő került helyzetbe, Nagy Barnabás bal oldali beadását Kovacevic jócskán mellé fejelte.
A hazaiak ezek után kissé beszorultak, a Győr sorra vezette a támadásait, de nem tudta feltörni a Keane-csapat védelmét - egy ideig. A 20. percben majdnem, csakhogy Vitális 15 méteres, ballábas lövése elkerülte Gróf kapuját.
Fehér Miklósra emlékeztek
A győri drukkerek nem felejtették el legendás játékosukat, a 2004. január 25-én, azaz 22 éve tragikus körülmények között - a futballpályán - elhunyt Fehér Miklós emlékét. A vendégek az egykori kiváló győri csatár nevét skandálták, és fotóval, feliratokkal is megemlékeztek róla.
A meccsnek ebben a szakaszában a Győr birtokolta többet a labdát (54:46), de a játékrész hajrájában a Fradi volt közelebb az első gól megszerzéséhez, de Acolatse 16 méteres lövése nem okozott gondot Megyerinek. A holland támadó nagyon akart, a 36. percben is helyzetbe került, de hét méterről mellé gurított. Egy percre rá Kovacevic villant, betört a 16-oson belülre, és jobbról alig lőtt a jobb kapufa mellé.
Villámrajt után összeomlás
A második játékrészben villámrajtot vett a Fradi.
A 49. percben Acolatse passza után Ötvös 13 méterről, ballal lőtt, a labda kipattant a védőkről, de Kovacevichez került, aki 11 méterről, szintén ballal higgadtan lőtt a bal sarokba (1-0).
Az új szerzemény a gólját a szája eltakarásával ünnepelte, hasonlóan a magyar származású Viktor Gyökeres maszkos gólöröméhez. (A svéd csatár azért ünnepel így, mert egyszer a barátai arra biztatták, hogy találjon ki egy saját, jellegzetes gólöörmöt, és ez tetszett neki. Egy Instagram-posztjában pedig szerepelt a „Senki sem törődött velem, amíg nem tettem fel a maszkot” idézet, ami utalhat a Batman-film egyik karakterére, Bane-re.)
Alig telt el pár perc, és újra villant a vendéglátó: Nagy Barnabás balról, ballal tüzelt 16 méterről kevéssel a bal kapufa mellé.
A 61. percben kissé váratlanul egyenlített a Győr.
Gavrics nem kevesebb, mint öt Fradi-védő között remek lapos passzal szöktette Benbualit, aki 12 méterről jobbal szépen lőtt a jobb alsóba (1-1).
Benbuali ezzel holtversenyben élre állt a góllövőlistán, beérte ugyanis a 11 gólos Lukácsot (Puskás) és Matkót (Újpest).
Hét percre rá egy remek FTC-kontra következett, Nagy Barnabás a balszélen futott el, majd Kanikovszki lőtte középre a labdát Kovacevicnek, aki százszázalékos helyzetben lőtt, Megyeri földöntúli bravúrral hárított.
Majd jött a csattanó:
Njie egészen fantasztikusan kényszerítőzött a jobbösszekötő helyén Gavriccsal, az okosan középre gurított labdát aztán Bumba 11 méterről a kapuba lőtte laposan (1-2).
A Fradi ledermedt a történtektől, a 78. percben újabb győri helyzet következett, de Vitális 15 méterről fölé bombázott.
Keane rögtön cserére is szánta el magát, érkezett Abu Fani és Gruber.
A címvédő ettől nem lett veszélyesebb egy csapásra, a 84. percben Njie 13 méterről alig durrantott mellé-fölé.
És ezzel még nem volt vége.
A hazaiak védelme összezuhant, és szinte megismétlődött az előző gól, annyi különbséggel, hogy ezúttal Benbuali szolgálta ki Stefuljt, aki a szokásos helyről, balról, 11 méterről gond nélkül gurított Gróf kapujába (1-3).
A Fradi már nem tudott újítani, sőt, a Győr még többször is távoli próbálkozásokig jutott, és megérdemelt győzelmet aratott a Groupama Arénában.
Fizz Liga, 19. forduló:
Ferencvárosi TC - ETO FC 1-3 (0-0)
Groupama Aréna, 8675 néző, v.: Berke
gól: Kovacevic (49.), illetve Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)
sárga lap: Ötvös (88.), illetve Schön (33.), Vitális (40.), Krpic (67.)
Ferencvárosi TC: Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Gruber, 78.) - Makreckis, Ötvös, Madarász, Kanikovszki (Abu Fani, 78.), Nagy B. - Acolatse (Yusuf, 62.), Kovacevic (Joseph, 87.)
ETO FC: Megyeri - Vladoiu (Tóth R., 57.), Csinger (Boldor, a szünetben), Krpic, Stefulj - Vitális, Vingler - Schön (Njie, 57.), Gavric (Bánáti, 83.), Bumba (Huszár, 90.) - Benbuali
Húsz év után nyert az ETO a Fradi otthonában
Az ETO sorozatban hatodik sikerét aratta az élvonalban, ráadásul több mint húsz év után tudott nyerni az Üllői úton, melynek köszönhetően négy pontra növelte a különbséget a harmadik helyre visszacsúszó Ferencvárossal szemben.
A fővárosiak ebben az idényben a tíz hazai bajnoki mérkőzésükből már az ötödiket vesztették el, és csupán háromszor tartották otthon a három pontot.
