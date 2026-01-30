A párharc első mérkőzését február 19-én idegenben játssza a Ferencváros, míg a visszavágóra február 26-án a Groupama Arénában kerül sor. A tét a legjobb 16 közé jutás, ahol már az alapszakasz első nyolc helyezettje várja a továbbjutókat.

A Ferencváros az alapszakaszt a 12. helyen zárta az Európa-ligában

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Az Európa-liga alapszakaszát az Olympique Lyon nyerte meg, megelőzve az Aston Villát és a Midtjylland együttesét. Az első nyolc helyen végzett csapatok – köztük a Lyon, az Aston Villa, a Real Betis, a Porto és az AS Roma – automatikusan a nyolcaddöntőbe jutottak, míg a 9–24. helyen záró klubok rájátszásban küzdenek a folytatásért.

A Ferencvárosra továbbjutás esetén a Porto vagy a Braga vár

A Ferencváros az alapszakaszt a 12. helyen fejezte be, így kiemeltként várhatta a sorsolást. Mint kiderült, a folytatásban a Ludogorec ellen folytathatja a magyar bajnok.

Ha az FTC-nek sikerül továbbjutnia, akkor a legjobb 16 között a portugál FC Portóval vagy Bragával kell majd megküzdenie. Az FTC ebben az idényben már háromszor játszott a Ludogoreccel, a Bajnokok Ligája-selejtezőjében idegenben döntetlent ért el (0-0), otthon pedig győzött (3-0), az EL alapszakaszában pedig - szintén a Groupama Arénában - ugyancsak megverte (3-1) a bolgár csapatot.

Az Európa-liga döntőjét május 20-án Isztambulban rendezik.

Robbie Keane csapata nyolc meccset játszott az Európa-liga alapszakaszában, és végig stabilan gyűjtögette a pontokat. A Plzeň ellen 1–1-gyel kezdett, majd Genkben 1–0-ra, Salzburgban pedig 3–2-re nyert. Hazai pályán a Ludogorecet 3–1-re verte, így négy forduló után már tíz pontja volt. Ezután Isztambulban 1–1-et játszott a Fenerbahcéval, otthon 2–1-re legyőzte a Rangerset, majd a Panathinaikosz ellen is döntetlent ért el (1–1). Az utolsó körben Nottinghamben 4–0-ra kikapott, de így is 4 győzelemmel, 3 döntetlennel és 1 vereséggel, 15 ponttal a 12. helyen zárt, ami továbbjutást és rájátszást ért.

FTC-Ludogorec: kilenc meccsen mindössze egyetlen vereség

A Ferencváros és a Ludogorec az elmúlt hét évben összesen kilenc alkalommal találkozott egymással. Ezek közül hat mérkőzést a zöld-fehérek nyertek meg, két alkalommal döntetlen született, míg egyszer a bolgár csapat győzött. Az egymás elleni gólkülönbség is a Ferencváros fölényét jelzi: az FTC 18 gólt szerzett, míg a Ludogorec kilenc alkalommal volt eredményes.

Ferencváros–Ludogorec: egymás elleni meccsek (2019–2026)