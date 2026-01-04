Live
Elutazott a Fradi. A labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencváros spanyolországi edzőtáborban készül az NB I és az Európa-liga tavaszi folytatására, a fővárosi klub azt azonban nem közölte, kik utaznak el a csapattal csütörtökön La Mangába.

A zöld-fehérek honlapja szerint a Ferencváros kerete hétfőn kezdi újra az edzéseket, és január 16-ig a tervek szerint három felkészülési mérkőzést is játszik.

A Rapid Wien magyar játékosa, Bolla Bendegúz a Győr után most a Ferencváros ellen is pályára léphet Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség
A Rapid Wien magyar játékosa, Bolla Bendegúz a Győr után most a Ferencváros ellen is pályára léphet
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Nem tudni, Tóth Alex elutazott-e a Ferencvárossal

A jövő szombaton a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel, két nappal később Bolla Bendegúz osztrák csapata, a Rapid Wien lesz az ellenfél, míg január 15-én a dán FC Midtjyllanddal csap össze Robbie Keane együttese.

A bajnoki tabella második helyén álló, az El-ben már biztosan továbbjutó Ferencváros azt nem közölte, hogy kik lesznek az utazó keret tagjai, így nem tudni, hogy az egyaránt magyar válogatott, eladás előtt álló Tóth Alex és Varga Barnabás ott lesz-e Spanyolországban — jelentette az MTI.

A Ferencváros a második helyről várja a Fizz Liga január 24-25-i, 19. fordulóját, amelyben a listavezető Győrt fogadja majd.

