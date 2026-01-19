Gianni Infantino 2016 februárjában vette át a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöki tisztségét Sepp Blattertől. A FIFA elnöknek kezdetben 1,28 millió svájci frank volt az alapfizetése, ám ez mostanra jelentősen emelkedett.

Gianni Infantino FIFA elnöknek nincs oka a panaszra

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Elképesztő, mennyi pénzt keres a FIFA elnöke

Az olasz származású, olasz útlevéllel is rendelkező svájci sportvezetőnek aligha kell aggódnia az áram- és gázszámlafizetés miatt. A holland VI szerint a francia Le Monde birtokába jutott egy amerikai adóbevallási dokumentum, amely szerint 5,27 millió eurót (2,03 milliárd forint) keresett Infantino 2024-ben. Ebből az összegből közel 2,5 millió euró (964 ezer forint) az 55 éves sportvezető alapfizetése, ehhez jön még hozzá 1,5 millió euró bónusz és 950 ezer eurónyi egyéb juttatások, valamint a több mint 130 ezer euró nyugdíjjárulék.

A lap kiemelte, hogy az elnök fizetése öt évvel ezelőtt még hárommillió körül volt, de a katari világbajnokság után jelentősen megugrott, ugyanis állítólag 1,77 millió eurós bónuszt kapott. A 2023-as újraválasztását követően további 2,7 millió euróval emelték meg a fizetését – noha, már addig is többet keresett, mint elődje, Joseph Blatter.

Egy korábbi kimutatás szerint Infantino 8795 fontért (3,9 millió forint) vásárolt magának ágymatracot, 6829 fontot (3 millió forint) fizetett egy taposógépért és 1086 fontot (nagyjából 500 ezer forint) sem sajnált öltönyökre.

Infantino jelenlegi fizetéséről nincsenek pontos információk, de várhatóan hamarosan tovább fog emelkedni a 2026-os labdarúgó-világbajnokság miatt, lévén központi szerepe volt abban, hogy az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezze meg a tornát.

A FIFA élén második ciklusát töltő Infantino jelenlegi mandátuma 2027-ben jár le, de ezt követően még egyszer megválaszthatják, vagyis 2031-ig maradhat. Erre nagy esély van, lévén 2019-ben ellenjelölt nélkül választották újra elnökké.