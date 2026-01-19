A spanyol bajnokságban az október 26-i El Clásico, tétmérkőzéseket figyelembe véve pedig november 25. után kapott ki ismét a Barcelona, amely előnye egy pontra csökkent a Real Madrid előtt. A 2-1-es vereség ellenére Hansi Flick együttese nem játszott alárendelt szerepet, számos kapufáig és meg nem adott gólig is eljutott, a hajrában pedig emberelőnybe is került. Bár a hazaiak a kilencperces ráadásban is húzták az időt, a Barca csapatkapitánya, Frenkie de Jong hiába reklamált Jesús Gil Manzano játékvezetőnél, nem hosszabbított többet – a holland játékos erre tért ki a mérkőzést követő nyilatkozatában.

Frenkie de Jong (jobbra) kifakadt Jesús Gil Manzano játékvezetőre a Barcelona veresége után, Hansi Flick kiállt mellette

Fotó: AFP/Ander Gillenea

Barcelona: De Jong és Flick sem érti a játékvezetőt

„Úgy tűnik, ezzel a játékvezetővel nem lehet beszélni, pedig én vagyok a csapatkapitány, úgyhogy nem értem, miért.

Olyan arccal néz rám, mintha azt mondaná: »jobb vagyok nálad«, és ez frusztráló.

Nem szabadna így viselkednie. A mérkőzés végén azt mondtam a bírónak, hogy nézze meg az időt, és hosszabbítson többet, de nem tette. Hiába húzták az időt, ő előre eldöntötte, hogy a betervezett kilencperces ráadás végén lefújja a találkozót, ez őrület! Ezt meg is jegyeztem neki, és ezért adott egy sárga lapot nekem. Vele tényleg nem lehet beszélni... – nyilatkozta De Jong.

A holland középpályás mellett kiállt az edzője is: „Frenkie jól mondta, teljesen egyetértek vele, de ennél több időt nem is akarok vesztegetni erre a játékvezetőre" – mondta a német Hansi Flick.

A katalánok szerdán már a cseh Slavia Praha otthonában lépnek pályára a BL-ben, majd vasárnap az Oviedót fogadják.