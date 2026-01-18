Az elmúlt napokban fájdalmas hírt kapott Hansi Flick, akivel a spanyol sajtó beszámolója szerint maga Dro Fernández közölte, hogy távozik a Barcelonától. Mindezt mindössze néhány nappal a 18. születésnapja és a Szaúd-Arábiában aratott spanyol Szuperkupa-győzelem után.

Dro Fernández távozhat a Barcelonából, ami miatt Hansi Flick nem boldog Fotó: JOAN GOSA / XINHUA

Flick legnagyobb csalódása lehet Dro Fernández döntése

A német Sport Bild cikke szerint a német edző állítólag egyáltalán nem reagált jól a bejelentésre. Dro a jövő egyik fontos alappillérének számított, Flick irányítása alatt már többször is pályára lépett. A katalán Sport lap szerint az edző klubon belül az átigazolást egyenesen „élete legnagyobb csalódásának” nevezte. Ez mindenképpen érdekes annak fényében, hogy Flick edzői pályafutásának legnagyobb kudarca a német válogatott csoportkörös kiesése volt a 2022-es világbajnokságon.

Mindenesetre Flick állítólag már nem is engedte Drót az első csapattal edzeni – egyrészt a sérülések elkerülése érdekében, másrészt azért, mert a játékos fejben már nem Barcelonában jár.

Dro 2022 nyarán érkezett Barcelonába. Az első csapatban eddig öt meccsen lépett pályára, de még nagyon fiatal. A következő lépést a jelek szerint máshol szeretné megtenni. Egyelőre nem jelentették be, hová igazol, de a Borussia Dortmund, a Chelsea, a Manchester City és a PSG számít a legnagyobb kérőinek. A leigazolásához aktiválni kell a hatmillió eurós kivásárlási záradékot a szerződésében.