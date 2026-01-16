Live
Nincs olyan focimeccs, amelyik után ne lehetne elővenni a játékvezetőket. Megnyugtathatjuk olvasóinkat, vannak olyanok a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos Játékvezetői Bizottságán kívül is, akik árgus, ráadásul szakmai szemekkel figyelik az NB I-ben meccseket vezető focibírókat. Most kiderült, hogy ők kit láttak a legjobbnak.

A labdarúgó NB I őszi idényének 18 fordulója, azaz 108 lejátszott mérkőzés után már lehet mérleget vonni a magyar játékvezetők teljesítményéről. Ezt már megtették az élvonalbeli klubok vezetői, és bizonyára elvégezték munkájukat a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának a munkatársai is, élükön a korábbi játékvezetővel, Hanacsek Attilával. Ez utóbbi persze nem nyilvános, nem úgy, mint az a lista, amelyet a Spori nevű Facebook oldal mögött álló korábbi focibírók készítettek el.

A FIFA keretébe is bekerült, fiat focibíró, Rúsz Márton hibázott a legkevesebbet
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ők egészen más eredményre jutottak, mint a klubvezetők.

A legjobb magyar focibíró csak a középmezőnyben?

A klubvezetők által a legjobbnak választott Berke Balázs a Spori 15 fős listáján csak a hatodik helyre került. Mint az oldal szerkesztői írják, súlyos hiba esetén egy bíró csak a legritkább esetben kaphat 7,5 pontnál jobb osztályzatot. Márpedig a VAR segítségül hívása súlyos hibának számít (az UEFA vonatkozó szabályzata alapján), Berke Balázsnak pedig több ilyen esete is volt.

Mint írják 

sajnos Berkének volt egy olyan mérkőzése is (Puskás–ETO), ahol a helyes VAR-beavatkozást figyelmen kívül hagyta, ami szintén rontotta az őszi megítélését.

Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy megítélésük szerint is az egyik legmegbízhatóbb magyar játékvezető, „nem véletlen, hogy az MLSZ JB egy-egy pihentetés után rögtön egy előzetesen nehéznek tűnő mérkőzésekre jelölte”.

A legjobb és a leggyengébb

A Spori listájának élén Rúsz Márton végzett. A 2026-tól már FIFA kerettag játékvezető jó eredménye két okra vezethető vissza: egyrészt az általa vezetett 11 mérkőzés egyikén sem volt szükség VAR-beavatkozásra, másrészt általában jól kézben tartotta a találkozókat. Igaz, az utolsó fordulóban a DVSC–Kisvárda-meccs hajrájában hozott egyik ítélete komoly vitát váltott ki még házon belül is, jegyzik meg.

A második helyen Erdős József végzett, akinek jó eredményében közre játszik, hogy „neki rangadót nem adnak, olyan „töltelékmeccsre” jelölik általában, aminek nincs jelentősebb kockázata, így nagyot nem is hibázott bele – az ETO–MTK-meccset leszámítva.”

Budapest, 2025. október 19. Bogár Gergő játékvezető (j2) kiállítja Gróf Dávidot, a Ferencváros kapusát (b6) a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én. A végeredmény 1-1-es döntetlen. MTI/Szigetváry Zsolt
A Spori Bogár Gergőt rangsorolta a harmadik helyre
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A lista végén szereplők jelentősen elmaradtak a várakozásoktól a Spori elemzői szerint. A 15. helyen egyébként Zimmermann Márió zárt.

Az őszi szezon NB I-es játékvezetői rangsora a Spori szerint:

  • Rúsz Márton 8,00
  • Erdős József 7,57
  • Bogár Gergő 7,40
  • Káprály Mihály 7,40
  • Bognár Tamás 7,38
  • Berke Balázs 7,33
  • Antal Péter 7,25
  • Karakó Ferenc 7,19
  • Kovács Imre 7,08
  • Molnár Attila 6,88
  • Hanyecz Bence 6,83
  • dr. Csonka Bence 6,70
  • Derdák Marcell 6,56
  • Zierkelbach Péter 6,43
  • Zimmermann Márió 6,25

Az oldal külön kitér a magyar játékvezetők csekély nemzetközi foglalkoztatottságára is. Ősszel mindössze két Európa-liga-meccset kapott Berke Balázs, míg dr. Csonka Bence és Káprály Mihály csak egy-egy Konferencia Liga-találkozót vezethetett. Mindössze egy vb-selejtezőt vezetett Berke Balázs, a Norvégia–Moldova 11–1-es eredménnyel záruló meccset. Bognár Tamás hiába az UEFA 1-es kategória tagja, mindössze egy Konferencia Liga-selejtezőt kapott egész ősszel. A fiatal magyar játékvezetők nemzetközi szinten pedig csak korosztályos meccseken fújnak.

Ez az elmúlt 15 év egyik leggyengébb nemzetközi küldése, ami jól mutatja, mennyire alacsonyra értékeli jelenleg az UEFA a magyar játékvezetést. Az is egyre nyilvánvalóbb, hogy reális esély sincs arra, hogy 2–3 éven belül magyar bíró vezessen Bajnokok Ligája-mérkőzést.

 

 

