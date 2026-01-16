A labdarúgó NB I őszi idényének 18 fordulója, azaz 108 lejátszott mérkőzés után már lehet mérleget vonni a magyar játékvezetők teljesítményéről. Ezt már megtették az élvonalbeli klubok vezetői, és bizonyára elvégezték munkájukat a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának a munkatársai is, élükön a korábbi játékvezetővel, Hanacsek Attilával. Ez utóbbi persze nem nyilvános, nem úgy, mint az a lista, amelyet a Spori nevű Facebook oldal mögött álló korábbi focibírók készítettek el.

A FIFA keretébe is bekerült, fiat focibíró, Rúsz Márton hibázott a legkevesebbet

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ők egészen más eredményre jutottak, mint a klubvezetők.

A legjobb magyar focibíró csak a középmezőnyben?

A klubvezetők által a legjobbnak választott Berke Balázs a Spori 15 fős listáján csak a hatodik helyre került. Mint az oldal szerkesztői írják, súlyos hiba esetén egy bíró csak a legritkább esetben kaphat 7,5 pontnál jobb osztályzatot. Márpedig a VAR segítségül hívása súlyos hibának számít (az UEFA vonatkozó szabályzata alapján), Berke Balázsnak pedig több ilyen esete is volt.

Mint írják

sajnos Berkének volt egy olyan mérkőzése is (Puskás–ETO), ahol a helyes VAR-beavatkozást figyelmen kívül hagyta, ami szintén rontotta az őszi megítélését.

Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy megítélésük szerint is az egyik legmegbízhatóbb magyar játékvezető, „nem véletlen, hogy az MLSZ JB egy-egy pihentetés után rögtön egy előzetesen nehéznek tűnő mérkőzésekre jelölte”.

A legjobb és a leggyengébb

A Spori listájának élén Rúsz Márton végzett. A 2026-tól már FIFA kerettag játékvezető jó eredménye két okra vezethető vissza: egyrészt az általa vezetett 11 mérkőzés egyikén sem volt szükség VAR-beavatkozásra, másrészt általában jól kézben tartotta a találkozókat. Igaz, az utolsó fordulóban a DVSC–Kisvárda-meccs hajrájában hozott egyik ítélete komoly vitát váltott ki még házon belül is, jegyzik meg.

A második helyen Erdős József végzett, akinek jó eredményében közre játszik, hogy „neki rangadót nem adnak, olyan „töltelékmeccsre” jelölik általában, aminek nincs jelentősebb kockázata, így nagyot nem is hibázott bele – az ETO–MTK-meccset leszámítva.”