A labdarúgó NB I őszi idényének 18 fordulója, azaz 108 lejátszott mérkőzés után már lehet mérleget vonni a magyar játékvezetők teljesítményéről. Ezt már megtették az élvonalbeli klubok vezetői, és bizonyára elvégezték munkájukat a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának a munkatársai is, élükön a korábbi játékvezetővel, Hanacsek Attilával. Ez utóbbi persze nem nyilvános, nem úgy, mint az a lista, amelyet a Spori nevű Facebook oldal mögött álló korábbi focibírók készítettek el.
Ők egészen más eredményre jutottak, mint a klubvezetők.
A legjobb magyar focibíró csak a középmezőnyben?
A klubvezetők által a legjobbnak választott Berke Balázs a Spori 15 fős listáján csak a hatodik helyre került. Mint az oldal szerkesztői írják, súlyos hiba esetén egy bíró csak a legritkább esetben kaphat 7,5 pontnál jobb osztályzatot. Márpedig a VAR segítségül hívása súlyos hibának számít (az UEFA vonatkozó szabályzata alapján), Berke Balázsnak pedig több ilyen esete is volt.
Mint írják
sajnos Berkének volt egy olyan mérkőzése is (Puskás–ETO), ahol a helyes VAR-beavatkozást figyelmen kívül hagyta, ami szintén rontotta az őszi megítélését.
Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy megítélésük szerint is az egyik legmegbízhatóbb magyar játékvezető, „nem véletlen, hogy az MLSZ JB egy-egy pihentetés után rögtön egy előzetesen nehéznek tűnő mérkőzésekre jelölte”.
A legjobb és a leggyengébb
A Spori listájának élén Rúsz Márton végzett. A 2026-tól már FIFA kerettag játékvezető jó eredménye két okra vezethető vissza: egyrészt az általa vezetett 11 mérkőzés egyikén sem volt szükség VAR-beavatkozásra, másrészt általában jól kézben tartotta a találkozókat. Igaz, az utolsó fordulóban a DVSC–Kisvárda-meccs hajrájában hozott egyik ítélete komoly vitát váltott ki még házon belül is, jegyzik meg.
A második helyen Erdős József végzett, akinek jó eredményében közre játszik, hogy „neki rangadót nem adnak, olyan „töltelékmeccsre” jelölik általában, aminek nincs jelentősebb kockázata, így nagyot nem is hibázott bele – az ETO–MTK-meccset leszámítva.”
A lista végén szereplők jelentősen elmaradtak a várakozásoktól a Spori elemzői szerint. A 15. helyen egyébként Zimmermann Márió zárt.
Az őszi szezon NB I-es játékvezetői rangsora a Spori szerint:
- Rúsz Márton 8,00
- Erdős József 7,57
- Bogár Gergő 7,40
- Káprály Mihály 7,40
- Bognár Tamás 7,38
- Berke Balázs 7,33
- Antal Péter 7,25
- Karakó Ferenc 7,19
- Kovács Imre 7,08
- Molnár Attila 6,88
- Hanyecz Bence 6,83
- dr. Csonka Bence 6,70
- Derdák Marcell 6,56
- Zierkelbach Péter 6,43
- Zimmermann Márió 6,25
Az oldal külön kitér a magyar játékvezetők csekély nemzetközi foglalkoztatottságára is. Ősszel mindössze két Európa-liga-meccset kapott Berke Balázs, míg dr. Csonka Bence és Káprály Mihály csak egy-egy Konferencia Liga-találkozót vezethetett. Mindössze egy vb-selejtezőt vezetett Berke Balázs, a Norvégia–Moldova 11–1-es eredménnyel záruló meccset. Bognár Tamás hiába az UEFA 1-es kategória tagja, mindössze egy Konferencia Liga-selejtezőt kapott egész ősszel. A fiatal magyar játékvezetők nemzetközi szinten pedig csak korosztályos meccseken fújnak.
Ez az elmúlt 15 év egyik leggyengébb nemzetközi küldése, ami jól mutatja, mennyire alacsonyra értékeli jelenleg az UEFA a magyar játékvezetést. Az is egyre nyilvánvalóbb, hogy reális esély sincs arra, hogy 2–3 éven belül magyar bíró vezessen Bajnokok Ligája-mérkőzést.