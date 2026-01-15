Baráth Péter külföldön váltott csapatot. A cseh bajnokságban nyolcadik helyen álló Sigma Olomouc a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a védekező középpályást. A 23 éves kétszeres magyar válogatott focista legutóbb a lengyel Raków Czestochownál szerepelt.

Csehországban folytatja a fiatal magyar válogatott focista

Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Nagy kihívást lát a klubváltásban a válogatott focista

„Örülök, hogy a Sigma része lehetek, nagy kihívás lesz számomra. Tetszenek a klub ambíciói, ezért döntöttem úgy, hogy elfogadom az ajánlatot. A jövőben az első három közé szeretnénk kerülni a bajnokságban, és rendszeresen részt vennénk valamelyik európai kupában” – fogalmazott az egyesület honlapján a légiós, aki 2024 januárjában kölcsönszerződéssel került a Ferencvárostól a Rakówhoz. Később a lengyel klub véglegesítette a szerződését, csapatával az előző idényben a második helyen végzett a bajnokságban, s így indulhattak a Konferencia-liga selejtezőjében. Ősszel aztán a harmadik számú európai kupasorozat alapszakaszába is bejutottak, és a második helyen továbbléptek a tavaszi kieséses szakaszba. A Sigma ugyanebben a sorozatban a 24. helyen végzett, és szintén továbbjutott.

Új szerződése aláírását követően a 23 éves Baráth Péter csatlakozott a spanyolországi Marbellán edzőtáborozó Olomouc keretéhez.

A Debrecen és a Fradi korábbi játékosa ebben az idényben 27 meccsen lépet pályára, 16-szor kezdőként. A magyar játékos ezeken a meccseken három gólpasszt osztott ki. A mértékadó Transfermarkt információi szerint a Konferencia-liga alapszakaszának 24. helyén végző Sigma Olomouc két millió eurót (771 millió forint) fizetett a lengyeleknek a védekező középpályás játékjogáért.