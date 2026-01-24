Néhány nappal azután, hogy a Real Madrid focistája, Brahim Díaz döntő pillanatban tizenegyest rontott a Szenegál elleni Afrika-kupa-döntőben, egy Uruguayban rendezett barátságos meccsen gyakorlatilag lemásolták a nagyot hibázó marokkói támadót.

A chilei focista ezúttal nem az extrém megjelenésével hívta fel magára a figyelmet

Fotó: ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT / PHOTOSPORT

Belesérült a focista a panenkás tizenegyesbe

A Penarol és a Colo-Colo szerdán felkészülési meccset játszott egymással, a döntetlennel zárult összecsapás végül tizenegyespárbajban dőlt el, amit 4-3-ra a chilei csapat nyert meg. A szétlövés során egy egészen komikus jelenet is lezajlott a pályán, ugyanis a Colo-Colo támadója, Cristian Zavala panenkás lövéssel próbálta becsapni a kapust, aki azonban nem mozdult el és a középre érkező labdát könnyedén hárította.

A rózsaszín hajú támadó a hibája után egyből a földre zuhant és úgy tett, mintha megsérült volna a lövés pillanatában, ám sokan úgy vélik, csak eljátszotta a nagy halált. A felvétel pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát

A meccs után a Colo Colo vezetőedzője, Fernando Ortiz védelmébe vette a játékost, aki elmondása szerint már a meccsen sem volt tökéletes állapotban, fájdalmai voltak, de ez vezérelte abban, hogy elvállalja a tizenegyest.

“Reméljük, nem komoly a sérülés” – mondta a szakember, hozzátéve, hogy az érzelmek és az adrenalin is közrejátszhatott a történtekben.

Bár a hírek szerint a chilei válogatott játékos jobb térdében szenvedett zúzódást, a rejtélyes sérülés ellenére a héten már újra edzésbe állt.