Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lehet, hogy emiatt nem találják Egressy Mátyást

Hűha!

Botrányos: Macron bemutatott Trumpnak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kubatov Gábor, a labdarúgó NB I-ben címvédő Ferencváros elnöke a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Fradi leigazolta a Diósgyőr csapatától a holland Elton Acolatsét. A 30 éves Acolatse komoly erősítés a Fradinak, a Fizz Liga őszi szezonjában ugyanis nyolc gólt lőtt és nyolc gólpasszt adott a miskolci csapat színeiben.

A Fradihoz igazoló Elton Acolatse az Ajax csapatánál nevelkedett, majd 21 évesen a belga KVC Westerlo együtteséhez került. A belgiumi légióskodása alatt megfordult a Club Brugge és a Sint-Truiden csapatainál is, majd 2020-ban Izraelbe került a Hapoel Beer Sheva együtteséhez.

Elton Acolatsének kellene pótolnia Varga Barnabást a Fradiban
Elton Acolatsének kellene pótolnia Varga Barnabást a Fradiban
Fotó: fradi.hu

Acolatse pótolhatja Varga Barnabást a Fradiban?

Az izraeli csapatban 53 meccsen hét gólt lőtt és öt gólpasszt adott, majd 2021 szeptemberében Dzsudzsák Balázs egykori klubjához, a török Bursasporhoz került kölcsönben. A török csapatban 19 meccsen három gólpasszig jutott, betalálni azonban nem tudott, így vissza kellett térnie Izraelbe. 2023 januárjában a szintén izraeli FC Ashdod csapatához igazolt, melynek színeiben fél év alatt három találatig jutott. 

A holland támadó 2023 nyarán lett a Diósgyőr játékosa. A miskolci csapat színeiben az elmúlt két és fél évben 77 meccsen 17 gólt lőtt és 19 gólpasszt adott. A 184 centis balszélső a Fizz Liga idei szezonjában nyolc gólnál és nyolc gólpassznál jár, ezzel a Diósgyőr legeredményesebb játékosa volt. 

Acolatse a holland U17-es, U18-as és U20-as válogatottban is szerepelt, a legfiatalabb korosztállyal 2012-ben Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. A németek elleni döntőben a 91. percben ő lőtte a hollandok egyenlítőt gólját, majd a tizenegyespárbajban sem hibázott.

  • kapcsolódó cikkek:
Ő lehet Varga Barnabás utódja a Fradinál
Tóth Alex elindult Angliába, különgépet küldtek a Fradi játékosáért
Elárulta titkát a hatgólos Fradi-csatár, aki Varga Barnát is megelőzi
Hatalmasat lépett előre a Fradi, Robbie Keane csapata ott van a világ legjobbjai között
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!