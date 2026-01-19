A Fradihoz igazoló Elton Acolatse az Ajax csapatánál nevelkedett, majd 21 évesen a belga KVC Westerlo együtteséhez került. A belgiumi légióskodása alatt megfordult a Club Brugge és a Sint-Truiden csapatainál is, majd 2020-ban Izraelbe került a Hapoel Beer Sheva együtteséhez.

Elton Acolatsének kellene pótolnia Varga Barnabást a Fradiban

Fotó: fradi.hu

Acolatse pótolhatja Varga Barnabást a Fradiban?

Az izraeli csapatban 53 meccsen hét gólt lőtt és öt gólpasszt adott, majd 2021 szeptemberében Dzsudzsák Balázs egykori klubjához, a török Bursasporhoz került kölcsönben. A török csapatban 19 meccsen három gólpasszig jutott, betalálni azonban nem tudott, így vissza kellett térnie Izraelbe. 2023 januárjában a szintén izraeli FC Ashdod csapatához igazolt, melynek színeiben fél év alatt három találatig jutott.

A holland támadó 2023 nyarán lett a Diósgyőr játékosa. A miskolci csapat színeiben az elmúlt két és fél évben 77 meccsen 17 gólt lőtt és 19 gólpasszt adott. A 184 centis balszélső a Fizz Liga idei szezonjában nyolc gólnál és nyolc gólpassznál jár, ezzel a Diósgyőr legeredményesebb játékosa volt.

Acolatse a holland U17-es, U18-as és U20-as válogatottban is szerepelt, a legfiatalabb korosztállyal 2012-ben Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. A németek elleni döntőben a 91. percben ő lőtte a hollandok egyenlítőt gólját, majd a tizenegyespárbajban sem hibázott.