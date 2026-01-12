A Teamtalk értesülései szerint a Fradiban futballozó Tóth Alexet Kerkez Milos korábbi klubja, a Premier League-ben szereplő Bournemouth is szeretné megszerezni. A portál úgy tudja, hogy az angol klub felvette a kapcsolatot a 20 éves játékos ügynökével, és azt is kiemelik, hogy már januárban szeretnék leigazolni.

Tóth Alex a Fradi legértékesebb játékosa

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Angliába igazol a Fradi szupertehetsége?

A Bournemouth szeretné megerősíteni a középpályáját, és folyamatosan olyan futballistákat monitoroz, akik mélységet és kreativitást tudnának adni Andoni Iraola csapatának. A Teamtalk azt írja, hogy az érdeklődés egyik fő mozgatórugója Tiago Pinto klubigazgató, aki kiterjedt európai megfigyelői kapcsolatokkal rendelkezik.

Állítólag a Bournemouth képviselői már felvették a kapcsolatot Tóth Alex környezetével, hogy felmérjék az átigazolás lehetséges feltételeit. A 9-szeres magyar válogatott középpályás piaci értékét 15 millióra becsülik, ez egy Premier League középcsapat számára könnyen megfizethető összeg.

A Fradi állítólag nyitott a tárgyalásokra, de ragaszkodik az említett minimum összeghez, illetve további bónuszokhoz, különösen annak fényében, hogy a játékos iránt több komoly csapat is érdeklődik.

Olasz források szerint jelenleg a Lazio számít a legesélyesebbnek Tóth Alex leigazolására, már csak azért is, mert a római csapat a napokban adta el a francia válogatott középpályását, Matteo Guendouzit a török Fenerbahcének.

Tóth Alex hamarosan egy európai top csapathoz igazolhat

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Papp Bence, a játékos ügynöke korábban már kijelentette, hogy Tóth Alex átigazolása a piaci folyamatok miatt elkerülhetetlen, ugyanakkor cáfolta azokat a pletykákat, miszerint bármelyik csapattal is megállapodtak volna, igyekezve nyitva tartani a lehetőségeket a középpályás számára.

Miért érné meg Tóth Alexnek a Bournemouth-ba igazolni?

Továbblépés szempontjából talán a Bournemouth lenne a legjobb döntés Tóth Alex számára, ugyanis a klub az utóbbi években rengeteg tehetséget nevelt ki, majd értékesített elképesztő összegekért.

Bournemouth csak tavaly nyáron 215 millió eurót keresett azzal, hogy Kerkez Milost eladta a Liverpoolnak, Dango Ouattarát a Brentfordnak, Dean Huijsent a Real Madridnak, Illja Zabarnijt pedig a Paris Saint-Germainnek.