Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Most jött

Meghozta a döntést az Operatív Törzs – ez sokakat érint

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencvárosban futballozó Tóth Alex a téli átigazolás időszak egyik legkeresettebb játékosa. A Fradi 20 éves középpályását az utóbbi napokban olasz sztárklubokkal hozták szóba, most azonban úgy tűnik, hogy az érte folytatott versenybe beszállt egy komoly Premier League-csapat is.

A Teamtalk értesülései szerint a Fradiban futballozó Tóth Alexet Kerkez Milos korábbi klubja, a Premier League-ben szereplő Bournemouth is szeretné megszerezni. A portál úgy tudja, hogy az angol klub felvette a kapcsolatot a 20 éves játékos ügynökével, és azt is kiemelik, hogy már januárban szeretnék leigazolni. 

Tóth Alex, Ferencvárosi TC - Ludogorec, Fradi, FTC, Ferencváros, FerencvárosiTCLudogorec, Európa-liga, főtábla, 4. forduló Groupama Aréna, Budapest, 2025.11.06.
Tóth Alex a Fradi legértékesebb játékosa
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Angliába igazol a Fradi szupertehetsége?

A Bournemouth szeretné megerősíteni a középpályáját, és folyamatosan olyan futballistákat monitoroz, akik mélységet és kreativitást tudnának adni Andoni Iraola csapatának. A Teamtalk azt írja, hogy az érdeklődés egyik fő mozgatórugója Tiago Pinto klubigazgató, aki kiterjedt európai megfigyelői kapcsolatokkal rendelkezik.

Állítólag a Bournemouth képviselői már felvették a kapcsolatot Tóth Alex környezetével, hogy felmérjék az átigazolás lehetséges feltételeit. A 9-szeres magyar válogatott középpályás piaci értékét 15 millióra becsülik, ez egy Premier League középcsapat számára könnyen megfizethető összeg.

A Fradi állítólag nyitott a tárgyalásokra, de ragaszkodik az említett minimum összeghez, illetve további bónuszokhoz, különösen annak fényében, hogy a játékos iránt több komoly csapat is érdeklődik. 

Olasz források szerint jelenleg a Lazio számít a legesélyesebbnek Tóth Alex leigazolására, már csak azért is, mert a római csapat a napokban adta el a francia válogatott középpályását, Matteo Guendouzit a török Fenerbahcének. 

Magyarország-Portugália, MagyarországPortugália, vb-selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09. Marco Rossi csapata,
Tóth Alex hamarosan egy európai top csapathoz igazolhat
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Papp Bence, a játékos ügynöke korábban már kijelentette, hogy Tóth Alex átigazolása a piaci folyamatok miatt elkerülhetetlen, ugyanakkor cáfolta azokat a pletykákat, miszerint bármelyik csapattal is megállapodtak volna, igyekezve nyitva tartani a lehetőségeket a középpályás számára.

Miért érné meg Tóth Alexnek a Bournemouth-ba igazolni?

Továbblépés szempontjából talán a Bournemouth lenne a legjobb döntés Tóth Alex számára, ugyanis a klub az utóbbi években rengeteg tehetséget nevelt ki, majd értékesített elképesztő összegekért.

Bournemouth csak tavaly nyáron 215 millió eurót keresett azzal, hogy Kerkez Milost eladta a Liverpoolnak, Dango Ouattarát a Brentfordnak, Dean Huijsent a Real Madridnak, Illja Zabarnijt pedig a Paris Saint-Germainnek. 

Manchester City's Ghanaian midfielder #42 Antoine Semenyo celebrates scoring the team's sixth goal during the English FA Cup third round football match between Manchester City and Exeter City at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 10, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Antoine Semenyo a hétvégén góllal mutatkozott be a Manchester Cityben
Fotó: Oli Scarff/AFP

Az angol csapat már csak azért is túl tudná licitálni a riválisait, mert a napokban 72 millió euróért eladta a ghánai Antoine Semenyót a Manchester Citynek.

  • kapcsolódó cikkek:
Tóth Alex nagy veszélyben, figyelmeztette a korábbi szövetségi kapitány
Tóth Alex megegyezett az olasz sztárcsapattal? Reagált a menedzsere
Az olasz sztárcsapat horribilis összeget fizetne a Fradinak Tóth Alexért
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!