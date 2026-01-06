Live
Dibusz Dénes, a bajnoki címvédő Ferencváros kapusa december elején kézsérülést szenvedett, így csapata utolsó öt mérkőzését ki kellett hagynia. A Fradi magyar válogatott kapusa is elkezdte a téli felkészülést, és beszélt arról, mikortól térhet vissza a kapuba.

A 35 éves Dibusz Dénes december elején szenvedett kézsérülést a Kisvárda elleni bajnoki mérkőzés előtt, melynek következtében a Fradi utolsó öt őszi találkozóját ki kellett hagynia. 

Ferencvárosi TC – Nyíregyháza, FTC, Fradi, Ferencváros, FerencvárosiTCNyíregyháza, NB I, 14. forduló, Groupama Aréna, Budapest, 2025.11.22., Dibusz
A Fradi kapusa decemberben sérült meg
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

A Fradi játékosai hétfőn megkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra, a Népligetben pedig ott volt a 47-szeres magyar válogatott kapus is, aki a klub médiacsapatának beszélt az állapotáról.

Mikor térhet vissza a Fradi kapitánya?

Dibusz elmondta, hogy ha már a csontja meggyógyult, onnantól kezdve nem kell neki sok idő, hogy edzésbe tudjon állni. 

Ha minden igaz, holnap fogják levenni a rögzítést a kezemről, utána azért kell majd néhány hét, hogy teljesen fájdalommentes legyen és úgy tudjam használni, ahogy én azt szeretném. Igazából én sem tudom, mi fog engem fogadni, mert a rögzítő alatt még nem nagyon tudtam mozgatni és nem tudom, mennyire leszek korlátozva. De bízom benne, hogy gyorsan fog javulni” 

– mondta Dibusz, aki hangsúlyozta, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy lehető legrövidebb időn belül visszatérhessen. 

 

