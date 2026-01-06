A 35 éves Dibusz Dénes december elején szenvedett kézsérülést a Kisvárda elleni bajnoki mérkőzés előtt, melynek következtében a Fradi utolsó öt őszi találkozóját ki kellett hagynia.

A Fradi kapusa decemberben sérült meg

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Fradi játékosai hétfőn megkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra, a Népligetben pedig ott volt a 47-szeres magyar válogatott kapus is, aki a klub médiacsapatának beszélt az állapotáról.

Mikor térhet vissza a Fradi kapitánya?

Dibusz elmondta, hogy ha már a csontja meggyógyult, onnantól kezdve nem kell neki sok idő, hogy edzésbe tudjon állni.

Ha minden igaz, holnap fogják levenni a rögzítést a kezemről, utána azért kell majd néhány hét, hogy teljesen fájdalommentes legyen és úgy tudjam használni, ahogy én azt szeretném. Igazából én sem tudom, mi fog engem fogadni, mert a rögzítő alatt még nem nagyon tudtam mozgatni és nem tudom, mennyire leszek korlátozva. De bízom benne, hogy gyorsan fog javulni”

– mondta Dibusz, aki hangsúlyozta, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy lehető legrövidebb időn belül visszatérhessen.