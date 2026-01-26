A korábbi kiváló támadó, tízszeres magyar válogatott Sowunmi Thomas – aki ma már játékosmenedzserként tevékenykedik – a FradiZóna adásának volt a vendége, ahol őszintén elmondta a véleményét.

A Fradi kikapott az ETO-tól, nagy bajban a címvédő a bajnokságban

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Sowunmi Thomas a Fradi játékát kritizálta

Az ETO sorozatban hatodik sikerét aratta az élvonalban, ráadásul több mint húsz év után tudott nyerni az Üllői úton, melynek köszönhetően négy pontra növelte a különbséget a harmadik helyre visszacsúszó Ferencvárossal szemben. Nem csoda, hogy Sowunmi Thomas kritikusan nyilatkozott a FradiZóna legutóbbi adásában.

„Az ellenfél is magyar szabállyal játszik, és hét magyar játszott. Tehát az ne legyen kifogás. Az, hogy a Gruber kezdett volna, és nem lett volna támadó helyette, ott a Lenny (Joseph – a szerk.) meg a Yusuf. Akkor kettőt kell cserélni legrosszabb esetben magyar szabályként.

Ezek a kifogások, hogy a játékosok nem úgy pörögtek, hát ő az edző, pörgesse fel őket, már elnézést. Tehát ez a Ferencváros, itt csak nyerni lehet. Tehát az nincs, hogy az ellenfél jobban akarja.

És még egy kérdésem van, amit nem kérdeztek. Hogy lehet az, hogy egy belső védő 70. percben begörcsöl, és durván egy hónap szünet volt az utolsó bajnoki és a nemzetközi szereplés között (A Panathinaikosz elleni El-meccsen – a szerk.). És közben volt egy háromhetes felkészülés" - mondta az egykori támadó, majd így folytatta.

„Tehát valószínűleg fáradt volt valamiért, és

most is vonszolta magát a Szalai, mert szegény úton volt mind a két gólnál. És amit én, mint támadó, tényleg nem értek, hogy Makreckis a lövéseknél miért fordul el rendre, hogy minél kisebb felületet nyújt a védekezésre, nem segíti ki a csapattársait. Ez edzői hiba részemről, ha ő játszik, és nem veszik észre.

Az, ahogy a Balázs (Borbély – a szerk.) taktikailag hozzányúlt, le a kalappal. De az a feladata az edzőnek, hogy akkor neki is lépnie kell, vagy akkor valami mást tegyen hozzá, ha nem tud úgy korrigálni."

A Ferencváros ebben az idényben a tíz hazai bajnoki mérkőzéséből már az ötödiket vesztette el, és csupán háromszor tartotta otthon a három pontot.