A magyar bajnok Fradi 15 pontjával a hetedik helyről várja a folytatást, egyúttal megőrizte a veretlenségét, amit a 36 csapatos mezőnyben a zöld-fehéreken kívül már csak a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhat el magáról.

A Fradinak nehéz dolga lesz a Nottingham otthonában

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mennyi esélye van a Fradinak a nyolcaddöntőbe jutásra?

Az már önmagában bravúr, hogy a Fradi már tavaly decemberben, a Rangers legyőzését követően bebiztosította a továbbjutását az Európa-liga alapszakaszában. Ám evés közben jön meg az étvágy, a magyar rekordbajnok célja immár a legjobb nyolc közé kerülés az alapszakaszban.

Hogy ez miért is fontos? A 36 csapatos, nyolcfordulós El-főtábla első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért.

Ez azt jelenti, hogy az FTC egy kört „megspórolhatna" és azonnal nyolcaddöntős lenne.

A Ferencváros jövő csütörtökön az alapszakasz utolsó körében az angol Nottingham Forest vendége lesz, ami nagyon nehéz feladatnak tűnik. Olyannyira, hogy a statisztikákkal foglalkozó Football Meets Data oldal szerint

mindössze 9 százalék esély van a Ferencváros sikerére, 16 százalék a döntetlenre és 75 százalék a PL-csapat győzelmére.

Pedig a képlet nagyon egyszerű. Mivel az FTC a Panathinaikosz elleni döntetlennel megőrizte a helyét az első nyolcban (a 7. helyen áll), így egy bravúrgyőzelem biztos továbbjutást érne a nyolcaddöntőbe. Döntetlen vagy vereség esetén viszont már a többi pályát is figyelni kellene.

A Fradinak az utolsó forduló előtt 15 pontja van, így még a jelenleg 15. helyen álló, 12 pontos Bologna is megelőzheti papíron, a mögötte 11 ponttal következő Nottingham viszont már nem. Ebből is látszik, mekkora a harc, papíron nyolc csapat is megelőzheti a magyar bajnokot.

A valószínűségszámításon, szimulációkon és adatelemzésen alapuló előrejelzése nem sok esélyt ad a Fradinak a bravúrra: egészen pontosan 19 százalék esély mutatkozik arra, hogy a magyar csapat ott lesz a legjobb nyolc között az El-alapszakasz végén.

A jelenleg a Fradi mögött lévő csapatok közül erre a legnagyobb esélye a Portónak (74 százalék), a Betisnek (66 százalék) és a Genknek (36 százalék) van.