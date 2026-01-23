A magyar bajnok Fradi 15 pontjával a hetedik helyről várja a folytatást, egyúttal megőrizte a veretlenségét, amit a 36 csapatos mezőnyben a zöld-fehéreken kívül már csak a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhat el magáról.
Mennyi esélye van a Fradinak a nyolcaddöntőbe jutásra?
Az már önmagában bravúr, hogy a Fradi már tavaly decemberben, a Rangers legyőzését követően bebiztosította a továbbjutását az Európa-liga alapszakaszában. Ám evés közben jön meg az étvágy, a magyar rekordbajnok célja immár a legjobb nyolc közé kerülés az alapszakaszban.
Hogy ez miért is fontos? A 36 csapatos, nyolcfordulós El-főtábla első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért.
Ez azt jelenti, hogy az FTC egy kört „megspórolhatna" és azonnal nyolcaddöntős lenne.
A Ferencváros jövő csütörtökön az alapszakasz utolsó körében az angol Nottingham Forest vendége lesz, ami nagyon nehéz feladatnak tűnik. Olyannyira, hogy a statisztikákkal foglalkozó Football Meets Data oldal szerint
mindössze 9 százalék esély van a Ferencváros sikerére, 16 százalék a döntetlenre és 75 százalék a PL-csapat győzelmére.
Pedig a képlet nagyon egyszerű. Mivel az FTC a Panathinaikosz elleni döntetlennel megőrizte a helyét az első nyolcban (a 7. helyen áll), így egy bravúrgyőzelem biztos továbbjutást érne a nyolcaddöntőbe. Döntetlen vagy vereség esetén viszont már a többi pályát is figyelni kellene.
A Fradinak az utolsó forduló előtt 15 pontja van, így még a jelenleg 15. helyen álló, 12 pontos Bologna is megelőzheti papíron, a mögötte 11 ponttal következő Nottingham viszont már nem. Ebből is látszik, mekkora a harc, papíron nyolc csapat is megelőzheti a magyar bajnokot.
A valószínűségszámításon, szimulációkon és adatelemzésen alapuló előrejelzése nem sok esélyt ad a Fradinak a bravúrra: egészen pontosan 19 százalék esély mutatkozik arra, hogy a magyar csapat ott lesz a legjobb nyolc között az El-alapszakasz végén.
A jelenleg a Fradi mögött lévő csapatok közül erre a legnagyobb esélye a Portónak (74 százalék), a Betisnek (66 százalék) és a Genknek (36 százalék) van.
A 25-36. pozícióban záró együttesek számára véget ér az európai kupaszereplés. Az Európa-liga döntőjét május 20-án, Isztambulban rendezik.