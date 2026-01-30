Az UEFA nyoni központjában tartott pénteki sorsolásán kiderült, hogy a Fradi kiemeltként idegenben kezdi majd a párharcot a régi ismerős bolgár Ludogorec ellen. Ha Robbie Keane együttesének sikerül továbbjutnia, akkor a legjobb 16 között a portugál FC Portóval vagy Bragával kell majd megküzdenie. Az FTC ebben az idényben már háromszor játszott a Ludogoreccel, a Bajnokok Ligája-selejtezőjében idegenben döntetlent ért el (0-0), otthon pedig győzött (3-0), az Európa-liga alapszakaszában pedig - szintén a Groupama Arénában - ugyancsak megverte (3-1) a bolgár csapatot. A bolgárok elleni párharc első mérkőzését február 19-én 21 órától rendezik Razgradban, míg a visszavágót egy héttel később, február 26-án 18.45-től a Groupama Arénában. A play-off előtt a Football Meets Data oldala publikálta, melyik csapat mennyit keresett a nyolc alapszakaszmeccs alatt.

A Fradi jól keresett a nyolc meccse alatt

Forrás: Football Meets Data

A fenti táblázat alapján jól látható, hogy a magyar bajnok a 36 csapatból a 10. helyen végzett a megkeresett pénz alapján. A grafikon szerint több mint 17,5 millió eurót, azaz nagyjából 6,67 milliárd forintot kapott eddig az UEFA-tól a zöld-fehér csapat.

A pontszámítás nem egyszerű, benne van a 4,31 millió euró, amit minden egyes, a ligaszakaszba bejutó csapat megkapott. Az egyes győzelmekért 450 ezer, míg a döntetlenekért 150 ezer euró járt (ebből volt a Fradinak négy győzelem mellett három döntetlen is). Ezenfelül a ligaszakasz lezárulta után a Fradinak járt még annyi darab 75 ezer eurós „részvény”, ahány csapatot megelőzött (12. helyen végeztek, azaz 24 csapatot előztek meg). És ne feledkezzünk meg az egyes bajnokságok súlyozott értékéből számolt ún. „érték pillér”-ről, ami a tévés pénzek elosztásánál esik a latba.