„Egyrészt mi a saját játékunkra koncentrálunk, másrészt nem hiszem, hogy két futballista elvesztése alapjaiban változtatná meg a riválisunk játékát. A mi elképzelésünkön pedig semmit sem változtat. A Ferencvárosnak nyilván érzékeny veszteség, de mindenkit lehet pótolni a futballban” – mondta a szerdai sajtótájékoztatón a spanyol szakember, aki a Liverpoollal Bajnokok Ligáját, a Valenciával UEFA Kupát, míg a Chelsea-vel Európa-ligát nyert. A 65 éves tréner várakozásai szerint nehéz összecsapás előtt állnak a tanítványai, elvégre a Fradi négy meccset megnyert a második számú európai kupasorozatban, kétszer pedig döntetlent játszott.

Érdekesen nyilatkozott a Fradi kapcsán a görögök edzője

Fotó: ACHILLEAS CHIRAS / NurPhoto

Rafael Benítez elismerő szavakat is mondott a Fradi játékáról

„Jó csapat az ellenfelünk, remek védői vannak, ráadásul a támadójátékuk is nagyon jó. A legjobb tudásom szerint készítem fel a csapatot, hogy csütörtökön győztesen hagyjuk el a pályát. Nálam mindig az egyensúly a legfontosabb, de szeretnénk nagy tempót diktálni, sokat birtokolni a labdát és magasan letámadni. Nehéz időszakon megy keresztül az együttes, az egyértelmű, hogy fejlődnünk kell, de kemény munkával ezt el is érhetjük” – összegzett Benítez arra utalva, hogy a Panathinaikosz hétvégén 4-0-ra kikapott az AEK Athéntól és mindössze ötödik helyen áll a görög bajnokságban. Benítez az MTI érdeklődésére szót ejtett Robbie Keane-ről is, aki a játékosa volt a Liverpoolnál.

Szerinte ír kollégája - akivel néhány hónapja egy konferencián találkozott - egyértelműen jó munkát végez, amit bizonyít csapata játéka és eredménysora is. „Nagy vereség volt az AEK Athén ellen, de most más az ellenfél. A legjobbunkat akarjuk nyújtani és megpróbálunk nyerni - jelentette ki Facundo Pellistri, az együttes uruguayi válogatott szélsője. – Szoktunk beszélni a mostani nehéz helyzetről, hogy mielőbb kilábaljunk ebből a hullámvölgyből. A Panathinaikosz a végén ott lesz, ahol a helye van, tehát nagyon magasan.”

A Groupama Arénában 21 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.