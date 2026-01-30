A Bajnokok Ligája utolsó játéknapja őrült izgalmakat hozott szerda este, ugyanis a Real Madrid például az utolsó pillanatban csúszott ki a legjobb nyolc közül, miután egy kapusgóllal 4–2-re kikapott a Benfica otthonában, így a Benfica lett a nevető 24., míg a Manchester City a nevető nyolcadik, amelyik csapatnak még éppen nem kell a playoffban szerepelnie. Először megnézzük, mi várható a BL-ben, majd jön az is, mi vár a Fradi csapatára.
Szoboszlai, Kerkez, Sallai és a Fradi is izgatottan várhatja a BL és az El-sorsolást
Haladjunk időrendben, kezdjük a Bajnokok Ligájával. A ligaszakaszt követően 24 csapat biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban. A mezőny első nyolc helyezettje automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyen végzett csapatok a kieséses rájátszásban (play-off) mérkőznek meg a legjobb 16 közé jutásért.
Az első nyolcba jutott az Arsenal, a Barcelona, a Bayern München, a Chelsea, a Liverpool, a Manchester City, a Sporting és a Tottenham.
A rájátszásba jutott, azaz már közvetlenül érintett a sorsolásban az Atalanta, az Atlético Madrid, a Borussia Dortmund, a Benfica, a Bodö/Glimt, a Club Brugge, a Galatasaray, az Inter, a Juventus, a Leverkusen, a Monaco, a Newcastle, az Olympiakosz, a PSG, a Qarabag és a Real Madrid
Nem folytathatja a küzdelmeket az Ajax, az Athletic Bilbao, a Köbenhavn, a Frankfurt, a Kairat Almaty, a Marseille, a Napoli, a Pafosz, a PSV, a Slavia Praha, az Union és a Villarreal sem.
Ami már biztos:
- a rájátszás meccseit 2026. február 17-18-án és 24-25-én rendezik majd,
- a nyolcaddöntők meccsei 2026. március 10-11-én és 17-18-án rendezik majd,
- a negyeddöntők 2026. április 7-8-án és 14-15-én lesznek,
- az elődöntőket 2026. április 28-29-én és május 5-6-án,
- a döntőt pedig 2026. május 30-án rendezik majd Budapesten.
Ami a sorsolást illeti, 16 csapatnak tehát egy plusz akadályt kell vennie, míg az első nyolc tévéről figyelheti az eseményeket egészen március közepéig, mondani sem kell, ez mekkora előnyt jelenthet egy ilyen zsúfolt naptárban.
A sorsolás során kiemeltek lesznek a 9-16. helyek között végzett csapatok, azaz a Real Madrid, az Inter, a Paris Saint-Germain, a Newcastle, a Juventus, az Atlético, az Atalanta és a Bayer Leverkusen. Nem lesz kiemelt a Borussia Dortmund, az Olympiakosz, a Club Brugge, a Galatasaray, a Monaco, a Qarabag, a Bodö/Glimt és a Benfica.
A sorsolás során kiemelt párokat (9–10., 11–12., 13–14., 15–16. helyezettek) sorsolnak össze nem kiemelt párokkal (17–18., 19–20., 21–22., 23–24. helyezettek). A kiemelt párok egy-egy nem kiemelt párral kerülnek össze: a 9–10. helyezett a 23–24. helyezettel, a 11–12. helyezett a 21–22. helyezettel, a 13–14. helyezett a 19–20. helyezettel és a 15–16. helyezett a 17–18. helyezettel.
A számok nyelvén kicsit bonyolult, de a lenti képen látható, milyen párosítások alakulhatnak ki:
Azonos nemzeti szövetséghez tartozó csapatok, illetve olyan együttesek is összekerülhetnek, amelyek már találkoztak egymással a ligaszakaszban.
A rájátszás nyolc továbbjutója a nyolcaddöntő sorsolásán is részt vehet, ezt 2026. február 27-én rendezik majd.
A lehetséges ellenfelek már most megvannak, pontosabban le vannak szűkítve: a Monaco vagy a Qarabag kapja a PSG vagy a Newcastle csapatát és az innen továbbjutók játszanak a Barcelona vagy a Chelsea csapatával. A Club Brugge vagy a Galatasaray játszik majd a Juventus vagy az Atlético Madrid ellen és az innen továbbjutók játszhatnak a Liverpool vagy a Tottenham ellen.
A Bodö/Glimt vagy Benfica kapja majd a Real Madridot vagy az Intert, a továbbjutók pedig a Sporting vagy Manchester City ellen játszanak majd.
A Borussia Dortmund vagy az Olympiakosz az Atalanta vagy a Bayer Leverkusen csapatát kapja, a továbbjutók pedig az Arsenal vagy a Bayern München ellen játszanak majd.
Ez jön az Európa-ligában, régi ismerőst kaphat a Fradi
Az Európa-liga további lebonyolítása kísértetiesen hasonlít a BL-re, így aki azon átrágta magát, nagyjából pont ugyanerre számíthat az El-ben is. A Fradi az utolsó, Nottingham elleni meccsén elveszítette a veretlenségét, így kicsúszott a legjobb nyolc közül. A top 8-ban végül a Lyon, az Aston Villa, a Midtjylland, a Betis, a Porto, a Braga, a Freiburg és a Roma végzett.
A Fradinak mindössze egy ponttal lett kevesebbje, mint a Romának, de így is csak a 12. lett, miután a Genk, a Bologna s a Stuttgart is megelőzte.
A Fradi így a 11. helyezett Stuttgarttal került párba és kiderült, hogy a 21-22. helyen végzett duó, a Celtic és a Ludogorec a lehetséges ellenfele a csapatnak. Ez majd a sorsoláson derül ki, ahogy az is, hogy a folytatásban melyik portugál csapat jön majd, ugyanis a nyolcaddöntőben a Braga vagy a Porto lehet az ellenfél.
A Fradinak jó emlékei vannak a bbolgárokról, legutóbb idén novemberben, a ligaszakaszban nyert 3-1-re az FTC, míg a Celtic-kel a 2021-es csoportkörben találkozott, ahol a skótok mindkét meccset megnyerték, de 2020-ban idegenben nyert a Fradi a BL-selejtezőben és végül meg sem állt a csoportkörig.
Az Európa-liga további, kieséses szakasza az ezen a linken található beosztásban megy majd tovább.
Az első meccseket február 19-én, a visszavágókat február 26-án rendezik majd. A Nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntő sorsolása február 27-én lesz, a nyolcaddöntőket március 12-én és 19-én rendezik.