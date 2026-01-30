A Bajnokok Ligája utolsó játéknapja őrült izgalmakat hozott szerda este, ugyanis a Real Madrid például az utolsó pillanatban csúszott ki a legjobb nyolc közül, miután egy kapusgóllal 4–2-re kikapott a Benfica otthonában, így a Benfica lett a nevető 24., míg a Manchester City a nevető nyolcadik, amelyik csapatnak még éppen nem kell a playoffban szerepelnie. Először megnézzük, mi várható a BL-ben, majd jön az is, mi vár a Fradi csapatára.

A Fradi továbbjutása már rég nem forgott veszélyben, de a playoffot nem tudta elkerülni

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szoboszlai, Kerkez, Sallai és a Fradi is izgatottan várhatja a BL és az El-sorsolást

Haladjunk időrendben, kezdjük a Bajnokok Ligájával. A ligaszakaszt követően 24 csapat biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban. A mezőny első nyolc helyezettje automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyen végzett csapatok a kieséses rájátszásban (play-off) mérkőznek meg a legjobb 16 közé jutásért.

Az első nyolcba jutott az Arsenal, a Barcelona, a Bayern München, a Chelsea, a Liverpool, a Manchester City, a Sporting és a Tottenham.

A rájátszásba jutott, azaz már közvetlenül érintett a sorsolásban az Atalanta, az Atlético Madrid, a Borussia Dortmund, a Benfica, a Bodö/Glimt, a Club Brugge, a Galatasaray, az Inter, a Juventus, a Leverkusen, a Monaco, a Newcastle, az Olympiakosz, a PSG, a Qarabag és a Real Madrid

Nem folytathatja a küzdelmeket az Ajax, az Athletic Bilbao, a Köbenhavn, a Frankfurt, a Kairat Almaty, a Marseille, a Napoli, a Pafosz, a PSV, a Slavia Praha, az Union és a Villarreal sem.

Ami már biztos:

a rájátszás meccseit 2026. február 17-18-án és 24-25-én rendezik majd,

a nyolcaddöntők meccsei 2026. március 10-11-én és 17-18-án rendezik majd,

a negyeddöntők 2026. április 7-8-án és 14-15-én lesznek,

az elődöntőket 2026. április 28-29-én és május 5-6-án,

a döntőt pedig 2026. május 30-án rendezik majd Budapesten.

Ami a sorsolást illeti, 16 csapatnak tehát egy plusz akadályt kell vennie, míg az első nyolc tévéről figyelheti az eseményeket egészen március közepéig, mondani sem kell, ez mekkora előnyt jelenthet egy ilyen zsúfolt naptárban.