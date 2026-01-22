Nem lebecsülve a görögöket, de azért hazai győzelmet ígér a papírforma. Ma este folytatja nagy kupamenetelését a Ferencváros? – A Panathinaikosz neve a nemzetközi porondon is elég jól cseng, bár manapság nem éppen a legfényesebb napjait éli – nyilatkozta az Origónak Vincze Ottó. – A Fradi eddigi remeklésének köszönhetően már biztos lehet a tavaszi folytatásban, de itt a nagy lehetőség, hogy közvetlenül a nyolcaddöntőbe jusson. Igaz, két nagyon fontos, meghatározó játékosa – Varga Barnabás és Tóth Alex - máshol folytatja, de a csapatban megvannak a továbblépéshez szükséges képességek. Erőforrások és játékerő tekintetében hozzávetőleg azonos a görög és a magyar gárda, szóval, szerintem, meglesz a három pont.

Vincze Ottó korábban a Fradi és a magyar válogatott játékosa is volt

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Vincze Ottó Fradi-sikert vár a meccsen

Robbie Keane szerint az ún. „magyar szabály” megnehezíti a dolgát, hiszen más-más összeállításban kell pályára lépni az NB I-ben, és a nemzetközi porondon. Ez jobban befolyásolhatja a csapat teljesítményét, mint Varga és Tóth távozása?

Az a feladata, hogy leküzdje a nehézségeket, az új helyzetnek megfelelően alakítsa, formálja a csapatot. Régóta hangoztatom, hogy rövid távon nagyon jót tesz a magyar labdarúgásnak a felkészült, tehetséges külföldi szakemberek szerződtetése. Új energiákat mozgósítanak, más látásmódot hoznak, az ő tudásukból, tapasztalataikból kell erőt merítenünk, és ezeket kamatoztatnunk. Miért, és hogyan lesznek sikeresek, mi a „titkuk”? Mi is képesek vagyunk erre, hiszen Dárdai Pál és Lőw Zsolt helytállása is bebizonyította, hogy nemzetközi összehasonlításban is kiálljuk a próbát. A szerdai Slavia Praha-Barcelona meccsen irigykedve néztem a prágaiakat, nyolc cseh játékos volt a kezdő tizenegyben, és a kispadon is hazai edző ült. Vagy ott van a Manchester City verő Bodö/Glimt, amely a kapust leszámítva csak norvégokból áll. Nálunk is domináljanak a magyar futballisták, a tehetséggondozás erről szól. Hiszek abban, hogy képesek vagyunk erre.

Vajon a közeljövőben lesz újabb, nemzetközi karrier befutására is képes fiatalja, úgymond Tóth Alexe a magyar focinak?

Szerintem már most is van. A kérdés az, hogy az „új Tóth Alexek” megkapják az őket megillető lehetőségeket, és ha igen, hogyan élnek azzal. Nekünk a génjeinkben van a futball szeretete, de a tehetséget ki kell bontakoztatni. Az persze nem biztos, hogy az új reménység Alexhoz hasonlóan üstökösként tűnik fel, de minden játékos másként bontakozik ki. Az a dolguk, hogy higgyünk a fiatalokban és lehetőséget adjunk nekik.

Megtippelné a ma esti meccs eredményét?

Három-egyre nyer a Fradi.