Véget ért a pihenés. A címvédő Fradi focicsapata visszatért a Népligetbe, és megkezdte a munkát Varga Barnabás nélkül. Először az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokra, illetve a különböző fizikai tesztekre került sor.

A jól megérdemelt téli szünetet követően visszatértek a Fradi bajnoki címvédő férfi labdarúgói a Népligetbe, ahol január 5-én, hétfőn az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokra, illetve a különböző fizikai tesztekre is sor került.

FTC–Rangers, Ferencváros–Rangers, Ferencvárosi TC - Glasgow Rangers, foci, Labdarúgó Európa-liga, Labdarúgás, fradi, 2025.12.11.,
Robbie Keane és a Fradi szenzációsan szerepel az Európa-ligában
Fotó: Polyák Attila

Újra edzésben a Fradi focistái

A népligeti napok után január 8-án,

 csütörtökön Spanyolországba, a Murcia tartományban található La Mangába utazik a csapat, a téli edzőtáborának helyszínére utazik, ahol január 16-ig folytatja az alapozást.

 A csapattal már nem lesz ott a magyar válogatott Varga Barnabás, aki hamarosan a görög AEK Athén játékosa lehet.

Az edzőtáborozás során három felkészülési mérkőzést játszanak. Előbb január 10-én, szombaton 15.30-tól az előző szezonban élvonalbeli, jelenleg a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel ellen lépnek pályára.

Ezt követően az osztrák élvonalban szereplő, 32-szeres bajnok Rapid Wien lesz az ellenfelük január 12-én, hétfőn, majd január 15-én, csütörtökön a BL-selejtezőkből jól ismert FC Midtjyllanddel zárják a felkészülési időszakot.

