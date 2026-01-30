Aligha van olyan játékos, stábtag vagy szurkoló a Ferencváros környékén, aki a sorsolás pillanatában ne írta volna alá, hogy a csapat 15 pontot szerez nyolc mérkőzésen, és a 12. helyen zárja a ligaszakaszt az Európa-liga idei kiírásában. Az utolsó meccs után mégis kissé keserű a szánk íze, hiszen a Nottingham elleni meccs előtt még az automatikusan nyolcaddöntőt érő 7. helyen állt a Fradi.

A Fradi alighanem nagyon sokat tanult a Nottingham Forest elleni meccsből

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A papírforma persze az angolok sikerét ígérte, mégiscsak egy olyan csapatról van szó, amelyik idén ugyan 22 forduló után csak a 17. helyen áll a világ legerősebb bajnokságában, az előző idényben viszont a 7. helyen végzett. A keret összértéke több mint 620 millió euró, míg a Fradié alig haladja meg a 40 millió eurót, és a tulajdonos,

Evangelosz Marinakisz görög hajómágnás 100 milliós eurós átigazolási keretet képes biztosítani a csapat menedzserének.

Ezektől a lehetőségektől a Fradi – ahogy Közép-Európa bármelyik másik csapata is – fényévekre van. Éppen ezért nem is lehet azon csodálkozni, hogy 4-0-ra nyert a Nottingham az utolsó fordulóban. Ennyi különbség van az NB I és a Premier League, illetve a tartalékos, és a télen két legjobbját eladó Fradi, valamint a Forest között.

Nottinghamben a sérülések és Toon Raemaekers eltiltása miatt a védekező középpáyás, Ötvös Bence kellett, hogy középső védőt játsszon, és bizony az angolok könyörtelenül kihasználták, hogy nem a saját posztján szerepel. De nincs arra semmi garancia, hogy más lett volna a végeredmény, ha a belga védő nem sárgázza ki magát a Panathinaikosz ellen. Azzal viszont aligha lövünk mellé, hogy Tóth Alexszel és Varga Barnabással a pályán egy sokkal szorosabb meccset játszott volna a Ferencváros a City Groundon.

De, ami elmúlt, azon már kár merengeni, a Fradi télen igyekezett pótolni a távozókat, a rájátszásra már be lehet nevezni az új igazolásokat, Elton Acolatsét, Franko Kovacevicet, Marius Corbut és a középső védő Mariano Gómezt. Így azért máris egy komplexebb csapat állhat Robbie Keane rendelkezésére.

„Láttuk a hibákat, ilyeneket nem lehet elkövetni ilyen ellenfelek ellen.

Volt öngól, labdavesztés, tizenegyes, sok buta hiba volt, de topcsapatok ellen megmutatkozik a minőség. Premier League-csapatról beszélünk, hatalmas a különbség, reálisnak kell lenni.

Az út, amit megtettek a fiúk, elképesztő volt, hét veretlen meccs. Természetesen csalódottak vagyunk, de a nagyobb képet kell nézni” – mondta a meccs után az M4 Sportnak Robbie Keane.