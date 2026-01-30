Aligha van olyan játékos, stábtag vagy szurkoló a Ferencváros környékén, aki a sorsolás pillanatában ne írta volna alá, hogy a csapat 15 pontot szerez nyolc mérkőzésen, és a 12. helyen zárja a ligaszakaszt az Európa-liga idei kiírásában. Az utolsó meccs után mégis kissé keserű a szánk íze, hiszen a Nottingham elleni meccs előtt még az automatikusan nyolcaddöntőt érő 7. helyen állt a Fradi.
A papírforma persze az angolok sikerét ígérte, mégiscsak egy olyan csapatról van szó, amelyik idén ugyan 22 forduló után csak a 17. helyen áll a világ legerősebb bajnokságában, az előző idényben viszont a 7. helyen végzett. A keret összértéke több mint 620 millió euró, míg a Fradié alig haladja meg a 40 millió eurót, és a tulajdonos,
Evangelosz Marinakisz görög hajómágnás 100 milliós eurós átigazolási keretet képes biztosítani a csapat menedzserének.
Ezektől a lehetőségektől a Fradi – ahogy Közép-Európa bármelyik másik csapata is – fényévekre van. Éppen ezért nem is lehet azon csodálkozni, hogy 4-0-ra nyert a Nottingham az utolsó fordulóban. Ennyi különbség van az NB I és a Premier League, illetve a tartalékos, és a télen két legjobbját eladó Fradi, valamint a Forest között.
Nottinghamben a sérülések és Toon Raemaekers eltiltása miatt a védekező középpáyás, Ötvös Bence kellett, hogy középső védőt játsszon, és bizony az angolok könyörtelenül kihasználták, hogy nem a saját posztján szerepel. De nincs arra semmi garancia, hogy más lett volna a végeredmény, ha a belga védő nem sárgázza ki magát a Panathinaikosz ellen. Azzal viszont aligha lövünk mellé, hogy Tóth Alexszel és Varga Barnabással a pályán egy sokkal szorosabb meccset játszott volna a Ferencváros a City Groundon.
De, ami elmúlt, azon már kár merengeni, a Fradi télen igyekezett pótolni a távozókat, a rájátszásra már be lehet nevezni az új igazolásokat, Elton Acolatsét, Franko Kovacevicet, Marius Corbut és a középső védő Mariano Gómezt. Így azért máris egy komplexebb csapat állhat Robbie Keane rendelkezésére.
„Láttuk a hibákat, ilyeneket nem lehet elkövetni ilyen ellenfelek ellen.
Volt öngól, labdavesztés, tizenegyes, sok buta hiba volt, de topcsapatok ellen megmutatkozik a minőség. Premier League-csapatról beszélünk, hatalmas a különbség, reálisnak kell lenni.
Az út, amit megtettek a fiúk, elképesztő volt, hét veretlen meccs. Természetesen csalódottak vagyunk, de a nagyobb képet kell nézni” – mondta a meccs után az M4 Sportnak Robbie Keane.
„Nehéz összehasonlítani a játékosok minőségét, 60-70 millió eurós játékosokról beszélünk, mi pedig két alapembert veszítettünk, de nagyon büszke vagyok a fiúkra. Csalódott vagyok, de büszke is. Ha megnézzük a kispadunkat, nagyon fiatal játékosok ültek ott, másoknál 10-20-60 milliós játékosok vannak a padon is.
Amikor elveszítünk Tóth Alexet, Varga Barnabást, örültünk, hogy komoly helyre kerültek, de nehéz őket pótolni. A céljaink tekintetében nem tudtuk elérni, amit szerettünk volna, nem tudjuk helyettesíteni a távozókat, Tóth Alex az, aki a Premier League-ben is megállja a helyét, ilyen minőséget nehéz pótolni
– mondta Keane, aki már a jövőbe is tekintett.
„A Celtic vagy a Ludogorec jön, ők is magasabb szinten állnak, de reálisabb ellenfelek. Hittünk a sikerben, de nagyon nehéz volt a mai meccs. Ugyanakkor voltak lehetőségeink, kapufák, de nem volt kétség a végső sikert illetően. Azért vagyok csalódott, mert eddig túlteljesítettünk és most oda a veretlenségünk” – értékelt a Fradi edzője.
Na, ki örülne a Celticnek?
„Összességében az El-szereplésünk rendben volt, úgyhogy a pozitívumokra kell koncentrálni és mennünk kell tovább. Az ellenfél nagyon jó mentalitással jött ki, bár az első percekben nekünk is volt kapufánk. Talán, ha mi szerezzük meg az első gólt, másként alakul. Itt vagyunk, és csalódásként éljük meg, hogy nem jött össze a legjobb nyolcba jutás, ez mutatja mennyit fejlődött a csapat. Összességében nézve ez nagyon komoly teljesítmény, miközben az elején volt, akik azt mondták, hogy meccset sem fogunk nyerni a főtáblán. Ahhoz képest az utolsó pillanatig versenyben voltunk, úgyhogy a pozitívumokat kell nézni” – mondta Gróf Dávid.
- A Fradira a folytatásban vagy az idei BL-szezon selejtezőjében és az EL ligaszakaszában is legyőzött bolgár Ludogorec, vagy a skót Celtic vár. A párharcokat pénteken 13 órakor sorsolják. A meccseket február 19-én és 26-án játsszák, a Ferencváros hazai pályán vívhatja meg a visszavágót.
Érdemes megnézni, hogy fogadta Robbie Keane a hírt, hogy korábbi csapata lehet az ellenfelük.
„Természetesen örülnék, hiszen közismert a kapcsolatom a csapattal, a játékosa voltam a Celicnek. Különleges klub, fantasztikus szurkolókkal, nyilvánvalóan nagyszerű lenne ellenük játszani. Ahogy egykori menedzserem, Martin O'Neill ellen is. De a Ludogorec sem lenne rossz ellenfél, hiszen őket már legyőztük korábban” – mondta Keane.
A lefújás után még a stadionban összegzett röviden a Fradi norvég támadója, Kristoffer Zachariassen, aki a találkozó első perceiben centikre volt a vezető gól megszerzésétől.
„Valóban nagyszerűen sikerült az El-alapszakasz, de ettől most még a csalódottság az úr az öltözőben. Jó helyezést értünk el, de azért egy ilyen befejezés után kicsit rossz szájízzel utazunk haza, pláne hogy azt is láttuk, milyen sokan jöttek el a szurkolóink közül buzdítani minket. Nagyszerű csapattal találkoztunk, akik a világ legerősebb bajnokságában játszanak. Tele vannak remek játékosokkal, akik a legkisebb hibát is azonnal megbüntetik. Ha területet hagysz hátul, és labdát veszítesz, azonnal megszerzik a helyzeti előnyt és gólhelyzetig viszik az akciót” – mondta Zachariassen hozzátéve, ha a fejese után nem ment a kapufa, talán máshogy alakult volna a mérkőzés.
Megdicsérte a Fradit a Forest edzője
Sean Dyche-t és a Forest játékosait rengeteg kritika érte azok után, hogy egy héttel ezelőtt úgy kaptak ki Bragában, hogy a portugáloknak egyetlen kaput eltaláló lövésük sem volt, a győzelmet Ryan Yates öngólja jelentette a számukra. Nem csoda, hogy a Forest edzője is felszabadultan nyilatkozott.
„Persze, hogy sokat jelent ez a győzelem, ugyanis a múlt heti, Braga elleni meccs után rengeteg kérdőjel volt bennem. Szinte már statisztikai hibahatár volt, ahogy ott kikaptunk, de mégis kikaptunk. A reakciónak azonban a hétvégi bajnoki fordulóban és ma este is nagyszerű volt” – mondta Dyche.
„A Ferencváros bátran kezdett, megvolt bennük a bátorság, hogy a saját játékukat játsszák, de erre is számítottunk. De a lassú kezdés után felocsúdtunk és átvettük az irányítást, egyre jobban és jobban kontrolláltuk a meccset. Lőttünk egy csomó gólt, és különösen a második félidőben kézben tarttuk a meccset” – tette még hozzá a menedzser.