Nagy bejelentést tett a Ferencváros. A labdarúgó NB I-ben szereplő Fradi labdarúgócsapata hétfőig La Mangában folytatja a felkészülést a tavaszi szezonra, miközben már pénteken haza kellett volna érkeznie a stábnak. De mi történt?
A bajnokságban címvédő, az Európa Ligában már továbbjutó Fradi férfi labdarúgócsapata eredetileg január 8-16. között edzőtáborozott volna La Mangában.
Miért marad még a Fradi Spanyolországban?
A szakmai stáb azonban úgy döntött, ahhoz hogy
a gárda megfelelően fel tudjon készülni az előtte álló feladatokra, a jobb spanyolországi időjárási körülményekre való tekintettel jövő hétfőig, január 19-ig La Mangában folytatódik a felkészülés
- írja a Fradi.hu.
Érdekesség, hogy ezen idő alatt további edzőmérkőzéseket már nem játszik.
A Fradi eddig három edzőmeccset játszott Spanyolországban: a Holstein Kiel ellen 2-0-ra, a Rapid Wien ellen 1-0-ra kapott ki Robbie Keane csapata, míg legutóbb 1-1-es döntetlent játszott a Midtjylland ellen La Mangában.
