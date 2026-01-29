A Premier League-ben szereplő Nottingham Forest Ötvös Bence öngóljával és a Igor Jesus találatával bő húsz perc után már két góllal vezetett. A második játékrészben Igor Jesus hamar eldöntötte az összecsapást, a végeredményt pedig James McAtee állította be büntetőből a 90. percben. A Fradi ezzel az alapszakasz utolsó fordulójában elvesztette veretlenségét az Európa-ligában, mellette pedig kicsúszott a nyolcaddöntőt jelentő legjobb nyolcból, így játszania kell majd a 16 közé kerülésért.

Gróf Dávid szerint nagyon rendben volt a Fradi szereplése az El-alapszakaszban

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Gróf Dávid büszke a Fradi fejlődésére

A találkozó után Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa értékelt az M4 Sport kamerája előtt. A 36 éves kapus úgy érzi, a Fradi teljesítménye nagyon rendben volt az Európa-liga alapszakaszában.

„Kaptunk egy kemény ízelítőz, hogy milyen futball van a Premier League-ben. Intenzitásban ez más kávéház, tanulnunk kell belőle.

Összességében az El-szereplésünk rendben volt, úgyhogy a pozitívumokra kell koncentrálni és mennünk kell tovább. Az ellenfél nagyon jó mentalitással jött ki, bár az első percekben nekünk is volt kapufánk. Talán, ha mi szerezzük meg az első gólt, másként alakul. Itt vagyunk, és csalódásként éljük meg, hogy nem jött össze a legjobb nyolcba jutás, ez mutatja mennyit fejlődött a csapat. Összességében nézve ez nagyon komoly teljesítmény, miközben az elején volt, akik azt mondták, hogy meccset sem fogunk nyerni a főtáblán. Ahhoz képest az utolsó pillanatig versenyben voltunk, úgyhogy a pozitívumokat kell nézni”

A nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő párharcok sorsolását pénteken 13 órától tartják Nyonban, ahol eldől, hogy a Ferencváros a 21. skót Celtic Glasgow, vagy a 22. bolgár Ludogorec csapatával küzd meg február 19-én és 26-án.