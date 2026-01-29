A Fradi jelenleg Angliában, pontosabban Nottingham városában tartózkodik, ahol csütörtökön este, magyar idő szerint 21.00-kor azért lép pályára az Európa-ligában, hogy egy bravúr győzelemmel kiharcolja a nyolcaddöntőbe jutást, azaz februárban ne kelljen majd játszania. Robbie Keane játékosai az esti meccsre készülnek, míg a klub első embere egy másik, de szintén nagyon fontos ügyben posztolt a közösségi oldalán.

A Fradi a Honvéddal fogott össze

Fotó: Polyák Attila

„Az FTC a Budapest Honvéddal közösen átvállalja a Román Labdarúgó Szövetség felháborító bírságát, amit az FK Csíkszeredára szabtak ki azért, mert a drukkerek a lelátón székely és magyar zászlóval szurkoltak. Határa csak országnak lehet, nemzetnek nem! Veletek vagyunk, határon túli testvéreink! ” – írta a közösségi oldalán a zöld-fehérek elnöke, Kubatov Gábor.

A konkrét ügy ez volt: székely és magyar jelképek megjelenítése miatt minden eddiginél nagyobb bírsággal sújtotta a Román Labdarúgó Szövetség az FK Csíkszeredát. A román bajnokság 22. fordulójában, az FC Botosani elleni hazai mérkőzésen a stadionban kihelyezett székely és magyar szimbólumok miatt a székely klubnak 25 312 lejes (1,85 millió forint) bírságot kell fizetnie büntetésként.