Újabb igazolást jelentett be a Ferencváros labdarúgócsapata. A horvát Franko Kovacevic a szlovén Celje csapatát hagyja ott a Fradi kedvéért.

Gőzerővel dolgozik a távozók pótlásán és a keret mielőbbi megerősítésén a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapata. A távozó támadók pótlására a Fradi egy újabb csatár érkezését jelentette be kedden délután.

Franko Kovacevic (középen), a Fradi új csatára, itt még a német Wehen Wiesbaden színeiben igyekszik kilépni a Hannover védői között
Fotó: JORG HALISCH / DPA

Szlovéniából erősített a Fradi

Elton Acolatse hétfői bejelentése után kedden is igazolt egy gólerős csatárt a Ferencváros. A zöld-fehérek elnöke, Kubatov Gábor közölte elsőként a hírt, miszerint a Fradiban folytatja pályafutását a szlovén NK Celje 26 éves horvát csatára, Franko Kovacevic.

A Varga Barnabáshoz hasonlóan magas, 185 centire nőtt csatár a magyar válogatott gólvágóhoz ugyancsak hasonlóan kacifántos utat járt be, mire megtalálta önmagát. A horvát Hajduk Split és Rudes után megjárt a német Hoffenheim második csapatát, kölcsönben játszott az MLS-ben szereplő Cincinnati és a ciprusi Pafosz csapatában, majd a szlovén Domzale, a német Wehen Wiesbaden és egy kínai kölcsönjáték színesítetette a szakmai portfólióját.

2025 nyarán aztán a szlovén kupagyőztes (2024-ben pedig bajnok) Celjéhez került, ahol elkezdte szórni a gólokat: 

14 bajnokin 11-szer volt eredményes, amivel vezeti a szlovén élvonal góllövőlistáját. Az egész idényt figyelembe véve pedig 28 meccsen 25 góllal a háta mögött érkezik a Ferencvároshoz.

Érdekesség, hogy Celjében az az Alberto Riera volt az edzője, aki Liverpoolban csapattársa volt Robbie Keane-nek.

 

