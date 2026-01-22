Megkezdi a 2026-os évet a Ferencváros labdarúgó-csapata. A Fradi rögtön egy kőkeménynek ígérkező meccsel nyit, hiszen a görög Panathinaikoszt fogadja az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában. A tét óriási, Robbie Keane dolga viszont nem volt könnyű a kezdőcsapat összeállításánál.
Nem volt könnyű dolga Robbie Keane-nek, a Fradi vezetőedzőjének a Panathinaikosz elleni kezdő tizenegy összeállításakor. Januárban a csapat talán két legfontosabb játékosa, a házi gólkirály, Varga Barnabás, és a középpálya motorja, Tóth Alex is elhagyta a zöld-fehéreket.
Jöttek új játékosok, őket viszont nem lehetett még nevezni a ligaszakaszban.
Így kezd a Fradi
Ennek ellenére a kezdőt csak ki kellett jelölni, az ír szakvezető pedig egy eddig nem nagyon látott, de ütőképesnek tűnő tizeneggyel indul harcba a nyolcaddöntőért, ami akár egyenes ági nyolcaddöntőt érhet az Európa-ligában a magyar bajnoknak.
A kezdő csapat:
Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Cadu, Mackreckis, Kanikovski, Julió Romao, Levi - Zachariassen, Yusuf
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!