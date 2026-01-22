Nem volt könnyű dolga Robbie Keane-nek, a Fradi vezetőedzőjének a Panathinaikosz elleni kezdő tizenegy összeállításakor. Januárban a csapat talán két legfontosabb játékosa, a házi gólkirály, Varga Barnabás, és a középpálya motorja, Tóth Alex is elhagyta a zöld-fehéreket.

A Fradi egy újabb bravúrral történelmet írhat az európai porondon

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Jöttek új játékosok, őket viszont nem lehetett még nevezni a ligaszakaszban.

Így kezd a Fradi

Ennek ellenére a kezdőt csak ki kellett jelölni, az ír szakvezető pedig egy eddig nem nagyon látott, de ütőképesnek tűnő tizeneggyel indul harcba a nyolcaddöntőért, ami akár egyenes ági nyolcaddöntőt érhet az Európa-ligában a magyar bajnoknak.

A kezdő csapat:

Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Cadu, Mackreckis, Kanikovski, Julió Romao, Levi - Zachariassen, Yusuf