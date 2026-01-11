A Real Zaragoza szurkolóinak hosszú idő után volt ismét okuk az örömre, ugyanis az egykor szebb napokat is megélt csapat közel másfél hónap után tudott ismét nyerni, ráadásul a listavezető Racing Club otthonában. A spanyol másodosztályban jelenleg kieső helyen álló Zaragoza sikeréből alaposan kivette a részét a korábban a Vidit és a Fradit erősítő Kenan Kodro.

A Fradi kölcsönjátékosa, Kenan Kodro (j) volt a Real Zaragoza hőse

Fotó: Instagram/raulguti96

A 15-szörös bosnyák válogatott támadó már a 4. percben megszerezte a vezetést, majd negyedórával később duplázni tudott, sőt a fordulás után a mesterhármas is összejött neki. A Ferencvárostól jelenleg kölcsönben szereplő Kodro harmadik találata különösen szépre sikerült, Tasende beadását ugyanis kapásból lőtte a léc alá.

Bár ekkor úgy tűnt, minden eldőlt, a hajrára ismét nyílttá vált a meccs, ugyanis az addig csupán meddő mezőnyfölényben játszó hazaiak két gólt ledolgozva visszajöttek a meccsbe, ám az egyenlítés végül nem jött össze. A Zaragoza ezzel lezárta ötmeccses nyeretlenségi sorozatát és csupán három pontra van a bennmaradást érő 18. helytől.

Nyáron végleg távozhat a Fraditól a válogatott csatár

Kodro remek teljesítménye azért is érdekes, mert a napokban az ő neve is felmerült a Ferencvárosnál a görög AEK Athénhoz igazolt Varga Barnabás pótlására. A 32 éves támadó – akinek még egy év van hátra a szerződéséből – a nyári átigazolási időszak utolsó percében érkezett kölcsönben és jelenleg vételi opció nélkül játszik Spanyolországban. Bár a Ferencvárosnál nem számoltak vele, a zöld-fehérek így is megosztva fizetik a csatár bérét.

„Jól érzem magam, ebben fontos szerepet játszik, hogy az edző és csapattársak bizalma. Lépésről lépésre kezdünk összeszokni, az én dolgom, hogy gólokat szerezzek és ez ma szerencsére sikerült is. Csapatként tudtunk nyerni. Valószínűleg nem sok esélyt adtak a győzelmünknek, de ez a bajnokság nagyon furcsa, bárki ellen nyerhetsz, vagy veszíthetsz” – értékelt a meccs után Kodro, ki zsinórban nyolcadszor volt kezdő.

A visszatérésére azonban kevés esély mutatkozik, mivel jól érzi magát Zaragozában, a családja is közel van, a klubnál pedig elégedettek vele. A spanyol El Periódico szerint azonban júniusban végleg szerződtetheti őt a spanyol klub, amennyiben sikerül kiharcolni a bennmaradást a spanyol másodosztályban, Kodro pedig továbbra is olyan formában fog futballozni, mint az elmúlt hetekben. A 32 éves csatár az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 16 meccsen már 7 gólnál jár.