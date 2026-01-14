A korábban a Liverpool csapatával többek között Bajnokok Ligáját nyert játékos kölcsönszerződése elvileg december 31-én lejárt, így a nagy kérdés az volt, vajon a klubjával, a Werder Bremennel meg tud-e a Fradi egyezni a folytatásról. Nos, Kubatov Gábornak, a Ferencváros elnökének posztja szerint ez sikerült: „Naby Keita marad! Bajnokok Ligája-győztes középpályásunk hivatalosan is a Ferencváros labdarúgója! Kívánom, hogy szerezzen még nekünk sok-sok örömet! Sok sikert, Naby!”

A Fradi megszerezte Naby Keitát

Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

Keita 2024 decemberében igazolt kölcsönbe a Fradihoz, azóta 28 tétmérkőzésen erősítette a zöld-fehéreket, ahol az előző szezonban bajnoki címet ünnepelhetett. Az NB I-ben eddig 20 találkozón szerepelt, és ezeken öt gólpasszt osztott ki, valamint két BL-selejtezőn és öt Európa Liga-selejtezőn is pályára lépett az FTC-ben.

Közben Tóth Alex kapcsán is egyre-másra érkeznek a hírek arról, hogy több top ligás klub is érdeklődik a zöld-fehérek fiatal játékosa iránt. Legutóbb az Origón is hírt adtunk arról, hogy a TransferFeed oldalán a Brentford is feltűnik a Ferencváros 20 éves középpályásával összeboronált csapatok között. A londoni klub remek szezont fut, a Liverpool mögött jelenleg ötödik helyezett a PL-ben. Persze Tóth kapcsán még sok a kérdőjel, egyelőre nem lehet tudni, vajon merre visz majd a remek focista útja Budapestről.