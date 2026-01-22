„Varga Barnabás hiányozni fog a góljai miatt, és azért is, mert remek ember is, a csapat körül jó volt a jelenléte. Két kulcsjátékos, ráadásul magyarok távozása januárban nem könnyű, főleg a bajnokság és a szabályok miatt. Tóth Alex története elképesztő, egy éve a második csapatban szerepelt, de megláttam benne valamit, és magunkkal vittük. Folyamatosan tudott fejlődni, a klub elveszített játékosokat, de büszkék is vagyunk a történtekre, hiányozni fognak, mindketten remek emberek, de ilyen a foci, tovább kell lépnünk. Fognak változni dolgok, de majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok” – mondta Keane a két fontos távozó kapcsán.