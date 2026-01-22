A Fradi ellenfele a görög elsőosztályú bajnokságban szereplő Panathinaikosz lesz a Groupama Arénában, az Európa-liga alapszakaszának hetedik körében. A mérkőzésre fordulva a zöld-fehérek veretlenül, hat meccs alatt 14 pontot gyűjtve, egyenesági továbbjutást érő helyen álltak, míg a vendégek tíz pontot szerezve a rájátszást érő helyek egyikén tartózkodtak. Robbie Keane-nek ez lesz az első olyan találkozója, amelyen már sem Varga Barnabás, sem Tóth Alex nem áll a rendelkezésére, mivel mindkét magyar válogatott kiválóság eligazolt a januári transzferablakban.
Jöhet az első szöglet a meccsen
A görögök végezhették el a 22. percben, Yusuf könnyedén kifejelte végül, de ismét a vendégek jöhetnek sarokrúgással. Ezúttal sem lett semmi a dologból, maradt a 0-0.
Makreckis tört előre
A Fradi játékosa remekül került be a tizenhatoson belülre, ahol a beadását a vendégek kapusa hatástalanította.
Hatalmas görög helyzet maradt ki
A vendégek támadása végén 10-12 méterről kapu fölé bombázott Pellistri.
Megúszta a görög csapat
Nem lett komolyabb veszély végül a szabadrúgásból.
Szabadrúgáshoz jut a Fradi
A 9. percben, ígéretes helyről jöhet a rekord magyar bajnok.
Fantasztikus a hangulat a Groupama Arénában
A Fradi szurkolói a kezdősípszótól kezdve énekelnek, hajtják az övéiket.
Elkezdődött a mérkőzés!
A görögök kezdtek a Groupama Arénában.
Küzdj – üzenik a Fradi szurkolói
Óriási élőképpel üzennek a Fradi szurkolói a csapatnak, egyértelmű, hogy mire buzdítják az övéiket.
Ezzel a kezdővel vág neki a Fradi a meccsnek
Íme, Robbie Keane kezdője és a cserepad a görögök elleni, 21.00-kor kezdődő Európa-liga mérkőzésre:
Se Varga, se Tóth, de mit mond erre Robbie Keane?
„Varga Barnabás hiányozni fog a góljai miatt, és azért is, mert remek ember is, a csapat körül jó volt a jelenléte. Két kulcsjátékos, ráadásul magyarok távozása januárban nem könnyű, főleg a bajnokság és a szabályok miatt. Tóth Alex története elképesztő, egy éve a második csapatban szerepelt, de megláttam benne valamit, és magunkkal vittük. Folyamatosan tudott fejlődni, a klub elveszített játékosokat, de büszkék is vagyunk a történtekre, hiányozni fognak, mindketten remek emberek, de ilyen a foci, tovább kell lépnünk. Fognak változni dolgok, de majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok” – mondta Keane a két fontos távozó kapcsán.
Optimisták a görögök
A görög sajtó a „kettős győzelem” reményével indította útnak a Panathinaikosz csapatát Budapestre. A görögök a számukra szokatlan időjárás mellett a Fraditól is tarthatnak, ennek ellenére még abban reménykednek, hogy a legjobb nyolc közé kerülnek az Európa-ligában, de ehhez a Panathinaikosz csapatának még két győzelemre lenne szüksége.