Jöhet az első szöglet a meccsen
2026.01.22. 21:23
Makreckis tört előre
2026.01.22. 21:17
Hatalmas görög helyzet maradt ki
2026.01.22. 21:13
Megúszta a görög csapat
2026.01.22. 21:10
Szabadrúgáshoz jut a Fradi
2026.01.22. 21:09
Fantasztikus a hangulat a Groupama Arénában
2026.01.22. 21:03
Elkezdődött a mérkőzés!
2026.01.22. 21:01
Küzdj – üzenik a Fradi szurkolói
2026.01.22. 20:59
Ezzel a kezdővel vág neki a Fradi a meccsnek
2026.01.22. 19:50
Se Varga, se Tóth, de mit mond erre Robbie Keane?
2026.01.22. 19:41
Optimisták a görögök
2026.01.22. 19:40
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Hetedik fordulójához érkezett az UEFA Európa-liga sorozata az alapszakaszban. Január 22-én a Fradi hazai pályán a görög bajnokságban szereplő Panathinaikosz együttesével csap össze, hogy tovább írja a csodát a második számú európai kupasorozatban.

A Fradi ellenfele a görög elsőosztályú bajnokságban szereplő Panathinaikosz lesz a Groupama Arénában, az Európa-liga alapszakaszának hetedik körében. A mérkőzésre fordulva a zöld-fehérek veretlenül, hat meccs alatt 14 pontot gyűjtve, egyenesági továbbjutást érő helyen álltak, míg a vendégek tíz pontot szerezve a rájátszást érő helyek egyikén tartózkodtak. Robbie Keane-nek ez lesz az első olyan találkozója, amelyen már sem Varga Barnabás, sem Tóth Alex nem áll a rendelkezésére, mivel mindkét magyar válogatott kiválóság eligazolt a januári transzferablakban.

 

21:23
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Jöhet az első szöglet a meccsen

A görögök végezhették el a 22. percben, Yusuf könnyedén kifejelte végül, de ismét a vendégek jöhetnek sarokrúgással. Ezúttal sem lett semmi a dologból, maradt a 0-0.

21:17
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Makreckis tört előre

A Fradi játékosa remekül került be a tizenhatoson belülre, ahol a beadását a vendégek kapusa hatástalanította.

21:13
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Hatalmas görög helyzet maradt ki

A vendégek támadása végén 10-12 méterről kapu fölé bombázott Pellistri.

21:10
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Megúszta a görög csapat

Nem lett komolyabb veszély végül a szabadrúgásból.

21:09
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szabadrúgáshoz jut a Fradi

A 9. percben, ígéretes helyről jöhet a rekord magyar bajnok.

21:03
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Fantasztikus a hangulat a Groupama Arénában

A Fradi szurkolói a kezdősípszótól kezdve énekelnek, hajtják az övéiket.

21:01
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a mérkőzés!

A görögök kezdtek a Groupama Arénában.

20:59
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Küzdj – üzenik a Fradi szurkolói

Óriási élőképpel üzennek a Fradi szurkolói a csapatnak, egyértelmű, hogy mire buzdítják az övéiket.

19:50
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ezzel a kezdővel vág neki a Fradi a meccsnek

Íme, Robbie Keane kezdője és a cserepad a görögök elleni, 21.00-kor kezdődő Európa-liga mérkőzésre:

19:41
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Se Varga, se Tóth, de mit mond erre Robbie Keane?

„Varga Barnabás hiányozni fog a góljai miatt, és azért is, mert remek ember is, a csapat körül jó volt a jelenléte. Két kulcsjátékos, ráadásul magyarok távozása januárban nem könnyű, főleg a bajnokság és a szabályok miatt. Tóth Alex története elképesztő, egy éve a második csapatban szerepelt, de megláttam benne valamit, és magunkkal vittük. Folyamatosan tudott fejlődni, a klub elveszített játékosokat, de büszkék is vagyunk a történtekre, hiányozni fognak, mindketten remek emberek, de ilyen a foci, tovább kell lépnünk. Fognak változni dolgok, de majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok” – mondta Keane a két fontos távozó kapcsán.

19:40
2026. január 22.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Optimisták a görögök

A görög sajtó a „kettős győzelem” reményével indította útnak a Panathinaikosz csapatát Budapestre. A görögök a számukra szokatlan időjárás mellett a Fraditól is tarthatnak, ennek ellenére még abban reménykednek, hogy a legjobb nyolc közé kerülnek az Európa-ligában, de ehhez a Panathinaikosz csapatának még két győzelemre lenne szüksége.

