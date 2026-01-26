Január végére kanyarodva a Nemzeti Sport tudta meg, hogy a magyar-román kettős állampolgárságú, román U-válogatott Marius Corbu átteszi a székhelyét a ciprusi APOEL-től Budapestre, és a Ferencváros játékosa lesz. Nos, január 26-án, hétfőn késő délután a Fradi bejelentette a középpályás érkezését a csapathoz.

A Fradi ezúttal Ciprusról erősített

Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

A Fradi újabb emberrel erősített a télen

Egy ideje már a levegőben lógott ez a transzfer, ugyanis a Ferencváros élénken érdeklődött a Puskás Akadémia korábbi focistája iránt.

A román gsp.ro szerint a 23 éves erdélyi futballista 1.3 millió euróért válthatott klubot. A középpályás az NB I-ben korábban, a Puskás Akadémiában összesen 112 meccsen szerepelt a hazai élvonalban, ezeken a meccseken 12 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. A ciprusi első osztályban másfél idény alatt 35 mérkőzésen hat gólig és hét gólpasszig jutott. Romániában volt már U21-es válogatott, és a felnőtt válogatott bő keretébe is bekerült, de pályára még nem lépett a román nemzeti együttesben.

Az argentin Mariano Gómez, a holland Elton Acolatse és a horvát Franko Kovacevic után a negyedik téli igazolása volt az FTC-nek a csángó származású, román–magyar kettős állampolgárságú, 179 centiméter magas középpályás.