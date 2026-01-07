Live
A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Ferencváros a hivatalos honlapján tudatta, hogy leigazolta az argentin Mariano Gómezt. A 26 éves középső védő a svájci FC Zürich csapatából érkezett a Fradihoz.

A Fradi honlapján azt írják, hogy az argentin játékos az Unión Santa Fé csapatában kezdete pályafutását, ahol az utánpótláscsapatokban végigjárta a ranglétrát, a felnőttek között pedig 2017-ben debütált az élvonalban. 

Az Mariano Gómez a Fradi új igazolása
Az Mariano Gómez a Fradi új igazolása
Fotó: fradi.hu

A 194 centiméter magas középső védő két évvel később Spanyolországba, az UD Ibizához került kölcsönbe, majd egy szezon után, 2020 nyarán megvásárolta a spanyol Atlético Madrid, amelynek a másodosztályban szereplő B-együttesében szerepelt.

Argentin középső védőt igazolt a Fradi

2021 januárjában a Racing Ferrolhoz került kölcsönbe, augusztusban pedig az alsóbb osztályú Algeciras együttesében játszott, ahol alapember lett, de egy év után a harmadosztályú Badajozhoz adták kölcsön, ahol szintén meghatározó játékos volt. 

A 2023/24-es idényben az Atlético Madrid B csapatával a harmadosztályban szerepelt, a szezon végén viszont a svájci első osztályban szereplő 13-szoros bajnok és 10-szeres kupagyőztes FC Zürichez igazolt.

Gómez az elmúlt másfél évben összesen 62 mérkőzésen lépett pályára a svájci csapatban, ezeken két gólt szerzett és három gólpasszt adott. A most zajló idényben 15 bajnokin és két kupamérkőzésen játszott.

